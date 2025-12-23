«Земский фельдшер»: в подразделение Пестравской больницы трудоустроилась новая медсестра

Медицинская сестра Юлия Дмитренко приняла участие в программе «Земский доктор/Земский фельдшер» и теперь работает в отделении общей врачебной практики в селе Майское.



Специалист, имея опыт работы в реанимационном отделении в Самаре, приняла решение вернуться в родной Пестравской район и продолжить профессиональную деятельность в местной больнице. Участие в кадровой программе предоставило ей возможность трудоустройства с соответствующей единовременной выплатой.



«Здесь, в отделении общей врачебной практики мы находимся на передовой первичного приёма. Например, я точно должна знать, как действовать при аллергических реакциях и других неотложных состояниях. Мой прежний опыт даёт мне уверенность в работе», – рассказала медсестра.



Кроме федеральной поддержки, для привлечения и закрепления новых специалистов разработаны дополнительные меры на уровне районной администрации и больницы.



«Помимо выплат по федеральной программе, мы предоставляем молодым специалистам ежемесячную стимулирующую выплату в первый год работы. Также решаем вопрос с обеспечением служебным жильём или оказываем содействие в заключении договоров аренды жилых помещений», – отметил главный врач больницы Виктор Решетников.



Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами — важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизни», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году участниками программы «Земский доктор / Земский фельдшер» в Самарской области уже стали 165 специалистов. До конца года в рамках программы планируется трудоустроить еще 130 медработников.

Фото: минздрав СО