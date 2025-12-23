25 новых автомобилей скорой помощи переданы 5 медицинским учреждениям региона

Я нашел ошибку
В Самаре в керлинг-центре Дворца спорта имени Владимира Высоцкого завершились соревнования за Кубок России по керлингу на колясках среди смешанных команд.
Сборная Самарской области - бронзовый призер Кубка России по керлингу на колясках
Вы можете откликнуться по одному тематическому блоку, либо выбрать несколько тем.
До 26 декабря продолжается прием эссе на международный конкурс «Открытый диалог — 2026»
Приговором суда одной из осужденных назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 2 месяца в исправительной колонии общего режима, а вторая приговорена к штрафу в размере 350 тысяч рублей в доход государства
В Чапаевске две женщины признаны виновными в мошенничестве при получении выплат
Команда Самарской области продемонстрировала абсолютное превосходство на ледовой площадке.
Сборная региона – двукратный победитель Любительской следж-хоккейной лиги
Для поддержания комфортных условий в квартирах горожан в предстоящие морозы «Т Плюс» увеличивает температуру воды в системе отопления и горячего водоснабжения.
Энергетики «Т Плюс» напоминают жителям губернии правила безопасности в морозы
Оперативные действия полиции прервали эту незаконную деятельность. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
В Отрадном сотрудники полиции задержали мужчину за покушение на сбыт наркотиков
В торжественной обстановке юноши и девушки дали клятву уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, достойно исполнять возложенные на них обязанности, а также воспитывать в себе высокие моральные и
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Илдар Чагаев поблагодарил руководство Главного управления за оказанное доверие и пообещал приложить все усилия, чтобы на должном уровне обеспечить безопасность на территории городского округа Тольятти.
Игорь Иванов представил нового руководителя УМВД Тольятти - Илдара Чагаева
25 новых автомобилей скорой помощи переданы 5 медицинским учреждениям региона

175
Новые машины уже на линии. Теперь у медицинских работников и водителей скорой помощи есть ещё больше возможностей, чтобы оперативное выезжать на вызовы, а у жителей региона - больше уверенности в том, что помощь придёт вовремя.

Сегодня врио первого заместителя губернатора - председателя Правительства Самарской области Виталий Шабалатов совместно с врио заместителя председателя Правительства Самарской области Региной Воробьевой и врио министра здравоохранения региона Андреем Орловым передали 5 медицинским учреждениям региона 25 автомобилей скорой помощи: 14 автомобилей класса «С» и 11 -  класса «B». Машины приобретены по решению губернатора региона Вячеслава Федорищева за счет средств областного бюджета.
Самарская городская станция скорой помощи получила 2 автомобиля, областная станция – 6, в том числе 2 класса «С», Тольяттинская – 1 класса «В» и 4 реанимобиля, отделение скорой помощи Сызранской больницы – 5 машин, областной центр медицины катастроф – 7 реанимобилей. 
 «Пополнение автопарка таких машин — стратегически важно для обеспечения безопасности наших граждан, оказания своевременной медицинской помощи. На следующий год правительством также запланировано приобретение еще 25 таких же автомобилей», - отметил Виталий Шабалатов. 
Новые автомобили оснащены современным, уникальным оборудованием экспертного класса и полностью готовы к работе. 
По словам директора Самарского областного центра медицины катастроф Марии Горбуновой, в реанимобилях установлены кардиомониторы, аппараты искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы, электрокардиографы, портативные аппараты ИВЛ, реанимационные наборы. Кроме того, в 4 реанимобилях установлены аппараты LUCAS для автоматизированной сердечно-лёгочной реанимации. 
«С начала 2026 года наш центр будет выполнять функцию межрайонной и межрегиональной санитарно-авиационной эвакуации. Данные автомобили будут использоваться для транспортировки тяжелых пациентов не только в Самарской области, но и между регионами. Современное оборудование, установленное в автомобилях, значительно улучшит качество оказания медицинской помощи нашим гражданам и обеспечит расширенные возможности для диагностики и мониторинга состояния пациента непосредственно во время транспортировки», - рассказала Мария Горбунова.
По словам Андрея Орлова, главная задача скорой помощи - максимальная оперативность и эффективность оказания экстренной медицинской помощи.
«Для решения этой задачи необходим комплексный подход. В настоящее время мы завершаем создание единого диспетчерского центра скорой медицинской помощи на базе Самарской городской станции. Единый алгоритм принятия вызовов в значительной мере стандартизирует процедуру регистрации вызова, увеличит скорость принятия решений и уменьшит время ожидания «дозвона» пациентов. Из какой бы точки Самарской области ни позвонил пациент — он получит одинаково качественный и профессиональный ответ и быструю реакцию сотрудника скорой. Оперативный контроль за всеми бригадами скорой медицинской помощи области позволит направлять на вызов ближайшую к месту медицинского события бригаду вне зависимости от места медицинского события», - подчеркнул Андрей Орлов.
На сегодняшний день в государственном автопарке регионе порядка 450 автомобилей скорой медицинской помощи. Ежегодно бригады экстренной службы осуществляют более 800 тысяч выездов к жителям региона. Круглосуточно работают до 200 бригад.
Фото: минздрав СО

 

Фото: минздрав СО

