25 новых автомобилей скорой помощи переданы 5 медицинским учреждениям региона

Сегодня врио первого заместителя губернатора - председателя Правительства Самарской области Виталий Шабалатов совместно с врио заместителя председателя Правительства Самарской области Региной Воробьевой и врио министра здравоохранения региона Андреем Орловым передали 5 медицинским учреждениям региона 25 автомобилей скорой помощи: 14 автомобилей класса «С» и 11 - класса «B». Машины приобретены по решению губернатора региона Вячеслава Федорищева за счет средств областного бюджета.

Самарская городская станция скорой помощи получила 2 автомобиля, областная станция – 6, в том числе 2 класса «С», Тольяттинская – 1 класса «В» и 4 реанимобиля, отделение скорой помощи Сызранской больницы – 5 машин, областной центр медицины катастроф – 7 реанимобилей.

«Пополнение автопарка таких машин — стратегически важно для обеспечения безопасности наших граждан, оказания своевременной медицинской помощи. На следующий год правительством также запланировано приобретение еще 25 таких же автомобилей», - отметил Виталий Шабалатов.

Новые автомобили оснащены современным, уникальным оборудованием экспертного класса и полностью готовы к работе.

По словам директора Самарского областного центра медицины катастроф Марии Горбуновой, в реанимобилях установлены кардиомониторы, аппараты искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы, электрокардиографы, портативные аппараты ИВЛ, реанимационные наборы. Кроме того, в 4 реанимобилях установлены аппараты LUCAS для автоматизированной сердечно-лёгочной реанимации.

«С начала 2026 года наш центр будет выполнять функцию межрайонной и межрегиональной санитарно-авиационной эвакуации. Данные автомобили будут использоваться для транспортировки тяжелых пациентов не только в Самарской области, но и между регионами. Современное оборудование, установленное в автомобилях, значительно улучшит качество оказания медицинской помощи нашим гражданам и обеспечит расширенные возможности для диагностики и мониторинга состояния пациента непосредственно во время транспортировки», - рассказала Мария Горбунова.

По словам Андрея Орлова, главная задача скорой помощи - максимальная оперативность и эффективность оказания экстренной медицинской помощи.

«Для решения этой задачи необходим комплексный подход. В настоящее время мы завершаем создание единого диспетчерского центра скорой медицинской помощи на базе Самарской городской станции. Единый алгоритм принятия вызовов в значительной мере стандартизирует процедуру регистрации вызова, увеличит скорость принятия решений и уменьшит время ожидания «дозвона» пациентов. Из какой бы точки Самарской области ни позвонил пациент — он получит одинаково качественный и профессиональный ответ и быструю реакцию сотрудника скорой. Оперативный контроль за всеми бригадами скорой медицинской помощи области позволит направлять на вызов ближайшую к месту медицинского события бригаду вне зависимости от места медицинского события», - подчеркнул Андрей Орлов.

На сегодняшний день в государственном автопарке регионе порядка 450 автомобилей скорой медицинской помощи. Ежегодно бригады экстренной службы осуществляют более 800 тысяч выездов к жителям региона. Круглосуточно работают до 200 бригад.

Новые машины уже на линии. Теперь у медицинских работников и водителей скорой помощи есть ещё больше возможностей, чтобы оперативное выезжать на вызовы, а у жителей региона - больше уверенности в том, что помощь придёт вовремя.

