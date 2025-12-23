Для гонконгского гриппа характерны жар, ломота и слабость

Я нашел ошибку
Главные новости:
Усиление северо-западного ветра. На дорогах местами снежные переметы, гололедица.
Ночью 24 декабря в регионе ожидается резкое понижение температуры воздуха до -28 С
Издание по традиции будет передано в городские библиотеки, где любой желающий сможет ознакомиться с историями самарцев.
В Самаре презентовали одиннадцатый выпуск «Ветеранской книги рекордов – 2025»
Вместе с учителями школы и педагогами СамГТУ ученики будут углубленно изучать математику, физику и компьютерную графику.
Второй профильный инженерно-технический класс открыли в школе № 118 в Самаре
Специалист, имея опыт работы в реанимационном отделении в Самаре, приняла решение вернуться в родной Пестравской район и продолжить профессиональную деятельность в местной больнице.
«Земский фельдшер»: в подразделение Пестравской больницы трудоустроилась новая медсестра
«Жигулёвская долина»: девяти технологическим компаниям присвоен статус резидента
«Жигулёвская долина»: девяти технологическим компаниям присвоен статус резидента
Госдума приняла закон об увеличении штрафов за навязывание дополнительных услуг
Госдума приняла закон об увеличении штрафов за навязывание дополнительных услуг
В последние дни 2025 года стоит обратить внимание на платёжки от «РКС-Самара» и заплатить за водоснабжение и водоотведение.
В последние дни 2025 года стоит обратить внимание на платёжки от «РКС-Самара» и заплатить за водоснабжение и водоотведение.
В ЕГРН стали вносить сведения о членах семьи собственника жилого помещения
В ЕГРН стали вносить сведения о членах семьи собственника жилого помещения
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.31
-1.41
EUR 92.86
-1.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» прочитают лекцию о шпионах и разведчиках запасной столицы
В Самаре начал работу первый Всероссийский семинар по наставничеству для защитников Отечества 
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Для гонконгского гриппа характерны жар, ломота и слабость

181
Для гонконгского гриппа характерны жар, ломота и слабость

Директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни ДВФУ, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева рассказала, как отличить гонконгский грипп от простуды и обычного ОРВИ.

Гонконгский грипп, как и другие виды, имеет очень характерные клинические проявления. Как отметила Вахрушева, это заболевание развивается внезапно с острого повышения температуры до высоких цифр, выше 38.

Также симптомами гонконгского гриппа являются интоксикация, ломота в мышцах и слабость.

"Кроме того, может появиться сухой кашель", – сказала Вахрушева в беседе с ТАСС.

Она уточнила, что симптомы, связанные с высокой температурой и недомоганием, могут длиться у больного до недели.

Ранее стало известно, что россияне начали массово жаловаться на потерю зрения после перенесенного гонконгского гриппа. По данным Telegram-канала Baza, россияне отмечают туман, расфокусировку и двоение в глазах, которые проявляются на третий-пятый день после болезни.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Специалист, имея опыт работы в реанимационном отделении в Самаре, приняла решение вернуться в родной Пестравской район и продолжить профессиональную деятельность в местной больнице.
23 декабря 2025  14:20
«Земский фельдшер»: в подразделение Пестравской больницы трудоустроилась новая медсестра
79
Для гонконгского гриппа характерны жар, ломота и слабость
23 декабря 2025  11:31
Для гонконгского гриппа характерны жар, ломота и слабость
181
в Борском районе улучшаются условия оказания медицинской помощи
23 декабря 2025  11:12
В Борском районе улучшаются условия оказания медицинской помощи
165
Следите за увлажнением глаз. В зимний период воздух в помещениях часто становится слишком сухим из-за работы отопительных систем.
22 декабря 2025  18:20
Врач-офтальмолог рассказал, как защитить глаза от сухости и раздражения в зимний период
429
Прощание состоится 24 декабря с 13:00 до 14:30 по адресу: г. Новокуйбышевск, ул. Пирогова, 1.
22 декабря 2025  17:57
Скончался заведующий отделением анестезиологии-реанимации Новокуйбышевской горбольницы Юрий Царёв 
453
Новые ФАПы появятся в селах Васильевка и Широченка, а также поселке имени Клары Цеткин.
22 декабря 2025  15:26
В Борском районе идет обновление медицинских подразделений и строительство новых
464
Сбалансированный рацион – основа правильного питания и здорового образа жизни.
22 декабря 2025  15:11
Врач-диетолог минздрава СО назвала основные принципы рационального питания
450
россияне начали терять зрение из-за нового гриппа
22 декабря 2025  12:57
Россияне начали терять зрение из-за нового гриппа
393
Граждане России болеют гонконгским гриппом в легкой и средне-тяжелой форме.
21 декабря 2025  16:53
Вирусолог рассказала о заболеваемости гонконгским гриппом среди россиян
561
Самарцев и жителей региона приглашают пройти диспансеризацию
20 декабря 2025  10:25
Самарцев и жителей региона приглашают пройти диспансеризацию
730
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15784
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
в Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
23 декабря 2025  13:53
В Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
109
депутаты согласовали нового главу правительства Самарской области
23 декабря 2025  13:30
Депутаты согласовали нового главу правительства Самарской области
124
Перед Новым годом мошенники сообщают гражданам о новогодних выплатах многодетным семьям, подарках от администрации
23 декабря 2025  10:44
Перед Новым годом мошенники сообщают гражданам о новогодних выплатах многодетным семьям, подарках от администрации
243
Снегопад в Самаре: Коммунальные службы на страже!
23 декабря 2025  10:09
Снегопад в Самаре: Коммунальные службы на страже!
191
В рамках повестки в центре внимания участников находились вопросы бесперебойной работы жизнеобеспечивающих систем и коммунальной инфраструктуры региона, в том числе в период предстоящих праздничных и выходных дней.
22 декабря 2025  19:59
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание по готовности служб к новогодним праздникам
384
Весь список