Для гонконгского гриппа характерны жар, ломота и слабость

Директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни ДВФУ, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева рассказала, как отличить гонконгский грипп от простуды и обычного ОРВИ.

Гонконгский грипп, как и другие виды, имеет очень характерные клинические проявления. Как отметила Вахрушева, это заболевание развивается внезапно с острого повышения температуры до высоких цифр, выше 38.

Также симптомами гонконгского гриппа являются интоксикация, ломота в мышцах и слабость.

"Кроме того, может появиться сухой кашель", – сказала Вахрушева в беседе с ТАСС.

Она уточнила, что симптомы, связанные с высокой температурой и недомоганием, могут длиться у больного до недели.

Ранее стало известно, что россияне начали массово жаловаться на потерю зрения после перенесенного гонконгского гриппа. По данным Telegram-канала Baza, россияне отмечают туман, расфокусировку и двоение в глазах, которые проявляются на третий-пятый день после болезни.