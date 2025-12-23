Самарские врачи провели уникальную реконструктивную операцию участнику СВО и спасли руку от ампутации

Врачи Самарской городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова впервые выполнили уникальное реконструктивное оперативное вмешательство участнику специальной военной операции с использованием методов микрохирургии - микрохирургическую пластику костного дефекта. Операция позволила восстановить обширный дефект кости и мягких тканей предплечья.



Боец поступил в больницу с тяжелейшим последствием минно-взрывного ранения. Ему провели диагностику для оценки рисков и возможности выполнения сложного оперативного вмешательства.



"На врачебном консилиуме приняли решение о выполнении операции с применением микрохирургической техники, - рассказал заведующий 30-м травматологическим отделением Александр Резниченко. - Мы осуществили забор композитного перфорантного малоберцового лоскута из левой голени пациента. Этот лоскут уникален — он включает в себя фрагмент малоберцовой кости, мягкие ткани и собственную питающую артерию. Установили аппарат Илизарова на правое предплечье для создания стабильной фиксации и формирования правильной оси конечности. И после провели пластику дефекта правого предплечья с включением лоскута в кровоток".



Благодаря операции удалось закрыть обширный мягкотканный дефект и заполнить костную полость живой, кровоснабжаемой костью.



"Это в разы увеличило шансы на успешное приживление трансплантата и полноценное срастание кости, что является единственной альтернативой ампутации в подобных случаях, - отметил специалист. - Благодаря слаженной и кропотливой работе команды хирургов 6-часовая операция прошла успешно, без осложнений".



В настоящее время пациент выписан из больницы, будет проходить курс реабилитации.

Фото: минздрав СО