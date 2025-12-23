Я нашел ошибку
Главные новости:
Для детей подготовили насыщенные интерактивные программы с участием сказочных героев, музыкальными номерами, хороводами и танцами.
Во всех районах Самары проходят праздничные мероприятия для детей военнослужащих
В настоящее время пациент выписан из больницы, будет проходить курс реабилитации.
Самарские врачи провели уникальную реконструктивную операцию участнику СВО и спасли руку от ампутации
В Самаре в керлинг-центре Дворца спорта имени Владимира Высоцкого завершились соревнования за Кубок России по керлингу на колясках среди смешанных команд.
Сборная Самарской области - бронзовый призер Кубка России по керлингу на колясках
Вы можете откликнуться по одному тематическому блоку, либо выбрать несколько тем.
До 26 декабря продолжается прием эссе на международный конкурс «Открытый диалог — 2026»
Приговором суда одной из осужденных назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 2 месяца в исправительной колонии общего режима, а вторая приговорена к штрафу в размере 350 тысяч рублей в доход государства
В Чапаевске две женщины признаны виновными в мошенничестве при получении выплат
Команда Самарской области продемонстрировала абсолютное превосходство на ледовой площадке.
Сборная региона – двукратный победитель Любительской следж-хоккейной лиги
Для поддержания комфортных условий в квартирах горожан в предстоящие морозы «Т Плюс» увеличивает температуру воды в системе отопления и горячего водоснабжения.
Энергетики «Т Плюс» напоминают жителям губернии правила безопасности в морозы
Оперативные действия полиции прервали эту незаконную деятельность. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
В Отрадном сотрудники полиции задержали мужчину за покушение на сбыт наркотиков
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
В «ЗИМ Галерее» прочитают лекцию о шпионах и разведчиках запасной столицы
Самарские врачи провели уникальную реконструктивную операцию участнику СВО и спасли руку от ампутации

62
В настоящее время пациент выписан из больницы, будет проходить курс реабилитации.

Врачи Самарской городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова впервые выполнили уникальное реконструктивное оперативное вмешательство участнику специальной военной операции с использованием методов микрохирургии - микрохирургическую пластику костного дефекта. Операция позволила восстановить обширный дефект кости и мягких тканей предплечья.

Боец поступил в больницу с тяжелейшим последствием минно-взрывного ранения. Ему провели диагностику для оценки рисков и возможности выполнения сложного оперативного вмешательства.

"На врачебном консилиуме приняли решение о выполнении операции с применением микрохирургической техники, - рассказал заведующий 30-м травматологическим отделением Александр Резниченко. - Мы осуществили забор композитного перфорантного малоберцового лоскута из левой голени пациента. Этот лоскут уникален — он включает в себя фрагмент малоберцовой кости, мягкие ткани и собственную питающую артерию. Установили аппарат Илизарова на правое предплечье для создания стабильной фиксации и формирования правильной оси конечности. И после провели пластику дефекта правого предплечья с включением лоскута в кровоток".

Благодаря операции удалось закрыть обширный мягкотканный дефект и заполнить костную полость живой, кровоснабжаемой костью.

"Это в разы увеличило шансы на успешное приживление трансплантата и полноценное срастание кости, что является единственной альтернативой ампутации в подобных случаях, - отметил специалист. - Благодаря слаженной и кропотливой работе команды хирургов 6-часовая операция прошла успешно, без осложнений".

В настоящее время пациент выписан из больницы, будет проходить курс реабилитации.

 

Фото:   минздрав СО

Медицина Самара

