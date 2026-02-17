с 1 апреля удорожание товара в рассрочку станет невозможным

Федеральный закон № 283-ФЗ, впервые вводящий комплексное регулирование рынка BNPL-сервисов и операторов рассрочки, вступает в силу с 1 апреля. Что изменится для потребителей и продавцов, рассказал агентству «Прайм» член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«Формально прямого запрета на разные цены в законе нет, однако Банк России в публичных разъяснениях недвусмысленно указывает: сервис рассрочки не должен превращаться в скрытый кредит через повышение цены товара», — говорит он.

Отмечается, что теперь продавцы не смогут устанавливать разную цену на товар в зависимости от способа оплаты — например, 55 тыс. рублей при единовременном платеже и 60 тыс. рублей при рассрочке. Максимальный срок рассрочки ограничен шестью месяцами, а с апреля 2028 года он сократится до четырех месяцев, пишут "Известия".

Говырин также уточнил, что сведения в бюро кредитных историй будут передаваться только по покупкам на сумму свыше 50 тыс. рублей.

При этом новые правила распространяются лишь на договоры, заключенные после 1 апреля 2026 года. Ранее оформленные рассрочки продолжат действовать на прежних условиях, отметил он.