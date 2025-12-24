Врач перечислил главные ошибки оказания первой помощи зимой

Ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России, к.м.н. Олег Морунов рассказал о трех опасных ошибках при оказании первой помощи зимой.

В беседе со «Здоровье Mail» во вторник, 23 декабря, он подчеркнул, что при обморожении нельзя растирать кожу снегом: в таком состоянии она легко травмируется, повреждаются капилляры, а холод лишь усиливает поражение. Правильная тактика — медленное согревание в теплом помещении, сухая теплоизолирующая повязка и теплое (не горячее) питье. При сомнениях в степени обморожения необходимо обратиться к врачу.

Также эксперты предупредили, что при температуре выше 38 градусов опасны любые согревающие процедуры — горячие ванны, парение ног и ингаляции, поскольку они могут привести к перегреву и ухудшению состояния. В таких случаях рекомендованы покой, свежий воздух, обильное питье и жаропонижающие средства, назначенные врачом.

Отдельно отмечается, что прием ударных доз витамина C не сокращает длительность болезни и не предотвращает ее, но может вызвать раздражение желудка и аллергические реакции. Получать витамин безопаснее из пищи или принимать добавки только после консультации со специалистом, пишут "Известия".