Главные новости:
Киргизия опровергла данные о въезде россиян только по загранпаспортам с 1 января
Киргизия опровергла данные о въезде россиян только по загранпаспортам с 1 января
Самарцев приглашают на выставку "Как игрушки встречают Новый год"
Самарцев приглашают на выставку "Как игрушки встречают Новый год"
В России могут продлить льготный проезд для электрокаров по платным трассам
В России могут продлить льготный проезд для электрокаров по платным трассам
Число дней с магнитными бурями в 2025 году стало рекордным
Число дней с магнитными бурями в 2025 году стало рекордным
Совфед разрешил подтверждать возраст при покупке табака и алкоголя через MAX
Совфед разрешил подтверждать возраст при покупке табака и алкоголя через MAX
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
Новые световые арт-объекты в русском стиле установили в Самаре к Новому году
Новые световые арт-объекты в русском стиле установили в Самаре к Новому году
Подведены итоги года движения «серебряного» добровольчества Самарской области в 2025 году
Подведены итоги года движения «серебряного» добровольчества Самарской области в 2025 году
Врач перечислил главные ошибки оказания первой помощи зимой

198
Врач перечислил главные ошибки оказания первой помощи зимой

Ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России, к.м.н. Олег Морунов рассказал о трех опасных ошибках при оказании первой помощи зимой.

В беседе со «Здоровье Mail» во вторник, 23 декабря, он подчеркнул, что при обморожении нельзя растирать кожу снегом: в таком состоянии она легко травмируется, повреждаются капилляры, а холод лишь усиливает поражение. Правильная тактика — медленное согревание в теплом помещении, сухая теплоизолирующая повязка и теплое (не горячее) питье. При сомнениях в степени обморожения необходимо обратиться к врачу.

Также эксперты предупредили, что при температуре выше 38 градусов опасны любые согревающие процедуры — горячие ванны, парение ног и ингаляции, поскольку они могут привести к перегреву и ухудшению состояния. В таких случаях рекомендованы покой, свежий воздух, обильное питье и жаропонижающие средства, назначенные врачом.

Отдельно отмечается, что прием ударных доз витамина C не сокращает длительность болезни и не предотвращает ее, но может вызвать раздражение желудка и аллергические реакции. Получать витамин безопаснее из пищи или принимать добавки только после консультации со специалистом, пишут "Известия". 

Врач перечислил главные ошибки оказания первой помощи зимой
24 декабря 2025  09:18
24 декабря 2025  09:18
В настоящее время пациент выписан из больницы, будет проходить курс реабилитации.
23 декабря 2025  18:54
Новые машины уже на линии. Теперь у медицинских работников и водителей скорой помощи есть ещё больше возможностей, чтобы оперативное выезжать на вызовы, а у жителей региона - больше уверенности в том, что помощь придёт вовремя.
23 декабря 2025  16:58
Специалист, имея опыт работы в реанимационном отделении в Самаре, приняла решение вернуться в родной Пестравской район и продолжить профессиональную деятельность в местной больнице.
23 декабря 2025  14:20
Для гонконгского гриппа характерны жар, ломота и слабость
23 декабря 2025  11:31
в Борском районе улучшаются условия оказания медицинской помощи
23 декабря 2025  11:12
Следите за увлажнением глаз. В зимний период воздух в помещениях часто становится слишком сухим из-за работы отопительных систем.
22 декабря 2025  18:20
Прощание состоится 24 декабря с 13:00 до 14:30 по адресу: г. Новокуйбышевск, ул. Пирогова, 1.
22 декабря 2025  17:57
Новые ФАПы появятся в селах Васильевка и Широченка, а также поселке имени Клары Цеткин.
22 декабря 2025  15:26
Сбалансированный рацион – основа правильного питания и здорового образа жизни.
22 декабря 2025  15:11
