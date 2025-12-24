Вячеслав Федорищев подведет основные итоги развития региона в прямом эфире 26 декабря

В пятницу, 26 декабря, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подведет основные итоги социально-экономического развития региона в 2025 году.



Мероприятие состоится в Правительстве Самарской области. Подведение итогов будет также транслироваться в прямом эфире на ведущих телеканалах региона (12+):



- Самара 450;

- Тольятти 24;

- Самара-ГИС.



Кроме того, трансляция будет вестись на официальных ресурсах Правительства Самарской области, в социальных сетях "Самара 450" и на сайте 450media.ru. Начало – в 15:00.

Источник: СОВА