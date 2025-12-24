Совфед разрешил подтверждать возраст при покупке табака и алкоголя через MAX

Совет Федерации 24 декабря разрешил подтверждать возраст при помощи приложения MAX при покупке табака, алкоголя и энергетиков. Об этом сообщил сенатор Артем Шейкин.

«Законом устанавливается возможность подтверждать возраст покупателя с помощью многофункционального сервиса обмена информацией», — приводит его слова «РИА Новости».

Кроме того, закон сделает возможной внесудебную блокировку интернет-ресурсов, размещающих запрещенную информацию о дистанционной продаже табачных и никотинсодержащих изделий, пишут "Известия".