Киргизия опровергла данные о въезде россиян только по загранпаспортам с 1 января

Власти Киргизии не планируют вводить с 1 января 2026 года норму о въезде в республику граждан России исключительно по заграничным паспортам. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.

"Информация [о намерении киргизской стороны ввести такое правило с 1 января] не соответствует действительности", - заявила сотрудница пресс-службы. По ее словам, в ближайшее время МИД опубликует на этот счет более подробную информацию. Ранее ряд СМИ сообщил со ссылкой на источники, что Киргизия собирается запретить въезд граждан РФ в республику по внутренним паспортам с 1 января 2026 года.

Сейчас российские граждане могут въехать в республику как по внутреннему, так и по заграничному паспорту.