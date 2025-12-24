Число дней с магнитными бурями в 2025 году стало рекордным

В 2025 году количество дней с магнитными бурями достигло максимума за последние 10 лет, а общее число геомагнитно-возмущенных дней стало рекордным за два десятилетия. Аномальная активность Солнца, выражающаяся в необычно большом числе корональных дыр, спровоцировала серию мощных событий, включая самую сильную магнитную бурю года, завершившуюся в ноябре, пишут "Известия".

Число дней с магнитными бурями в уходящем году значительно превысило показатели прошлого периода и стало одним из самых больших за последние два десятилетия. По данным астрономов, за прошедшие 358 дней магнитные бури наблюдались уже в 69 случаях, тогда как за весь 2024 год их было зафиксировано лишь 44. Еще более значительным оказался рост общего числа геомагнитно-возмущенных дней, которых в этом году насчитывается 164 против 94 годом ранее.

По последним данным, последний раз сравнимые показатели по бурям регистрировались в 2015 и 2016 годах, а по общему числу возмущенных дней более высокий уровень наблюдался лишь в 2005 году. Основной причиной роста стала аномально высокая активность Солнца, выраженная в формировании многочисленных корональных дыр, которые доминируют в солнечной активности, затмевая вспышки. Эксперты отмечают, что признаков снижения их числа или размера пока нет, что может означать продолжение периода повышенной геомагнитной активности в начале 2026 года.

В то же время, абсолютным рекордсменом XXI века остается 2003 год, когда было зарегистрировано 272 геомагнитно-возмущенных дня, включая 154 дня с магнитными бурями. Абсолютный минимум пришелся на 2009 год, когда произошло всего четыре бури, а следом в рейтинге самых спокойных лет идут 2020 и 2019 годы.