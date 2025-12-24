Новые световые арт-объекты в русском стиле установили в Самаре к Новому году

На пересечении улицы Ленинградской с улицей Галактионовской уже появился световой арт-объект в виде символа русского гостеприимства – самовара высотой более 3,5 метров с чашкой. На пересечении с улицей Молодогвардейской установлена 7-метровая фигура оленя. В районе пересечения с улицей Чапаевской рядом с двумя световыми консолями появится арка в виде русского кокошника высотой более 6,5 метров. Самым большим световым арт-объектом на улице Ленинградской станут ворота высотой более 8 метров.

На площади Куйбышева, где на этой неделе откроется главный новогодний комплекс и пройдет праздничная программа в ночь с 31 декабря на 1 января, световые фигуры уже установлены: в сквере у улицы Вилоновской – «Шишки», а на самой площади – арт-объект «Белочки».

Напомним, программа основных новогодних и рождественских мероприятий в декабре и январе в Самаре доступна по ссылке: https://samadm.ru/city_life/programma-novogodnikh-meropriyatiy/.

Фото горадм.