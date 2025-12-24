В России могут продлить льготный проезд для электрокаров по платным трассам

Право бесплатного проезда для электромобилей отечественного производства по федеральным платным трассам в России планируется продлить на 2026 год. Соответствующий вопрос первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил проработать Минэкономразвития и Минпромторгу, сообщает «Коммерсант» 24 декабря.

По данным источников издания, номинально решение о продлении льготы уже принято. Она действует с 1 марта 2023 года.

Сейчас бесплатный проезд распространяется на трассы М-1 «Беларусь» (включая обход Одинцово), М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», М-12 «Восток», а также Центральную кольцевую автомобильную дорогу (ЦКАД). Воспользоваться им могут как физлица, так и предприниматели.

Льгота действует на выпускаемые в Липецкой области электромобили Evolute, кроссовер «Москвич 3е», выпускаемый на калининградском «Автоторе» седан «Амберавто А5», электрические Lada Ellada и e-Largus, а также модели «Газель e-NN» и «Газель e-City» от Нижегородского автомобильного завода и электрогрузовиков от компании «ЭМ-Рус», пишут "Известия".