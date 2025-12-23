По информации Приволжского УГМС 24 декабря в регионе ночью облачно, днем облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, слабая метель.

Ветер северо-западный ночью 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/c, днем 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью -18, -23°С, местами до -28°С, днем -13, -18°С, местами до -23°С.

В Самаре ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Температура воздуха в Самаре ночью -20, -22°С, днем -16, -18°С. Ночью на дорогах местами снежные переметы, гололедица.