Сборная Самарской области - бронзовый призер Кубка России по керлингу на колясках

В Самаре в керлинг-центре Дворца спорта имени Владимира Высоцкого завершились соревнования за Кубок России по керлингу на колясках среди смешанных команд.

Участниками турнира стали 10 команд из 8 регионов страны. Они сыграли между собой на групповом этапе, по результатам которого определились четыре сильнейшие команды - они стали полуфиналистами. Затем были сыграны полуфиналы, матч за третье место и финал.

В игре за бронзу сборная Самарской области (скип - Василий Петин) оказалась сильнее команды Московской области (скип - Валерий Ульянов) - 7:2.

В финале команда Москвы (скип - Константин Курохтин) обыграла сборную Челябинской области (скип - Алексей Фатуев) - 9:2 и стала победителем Кубка России.

Фото: минспорта СО