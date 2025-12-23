Я нашел ошибку
Решение принято для организации эффективной работы по достижению целей социально-экономического развития региона и результатов национальных проектов.
Вячеслав Федорищев внес изменения в распределение обязанностей между своим заместителями
Незамедлительно к месту вызова были направлены два пожарных расчета из пожарно-спасательной части № 146 пожарно-спасательного отряда № 30.
Сегодня в Ставропольском районе горел жилой дом на площади 50 квадратных метров
Два театральных коллектива из Кинеля и Самары – детский и молодежный – будут отстаивать честь региона на окружном этапе фестиваля.
Определены победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
Заявители считают, что ограничения нарушают конституционные права на получение и передачу информации, на частную жизнь и приоритет прав и свобод человека.
На Роскомнадзор подали коллективный иск в суд из-за ограничений звонков в мессенджерах
 По информации Приволжского УГМС 24 декабря в Самаре ночью -20, -22°С, днем -16, -18°С.
24 декабря в регионе ветренно, до - 23°С
Для детей подготовили насыщенные интерактивные программы с участием сказочных героев, музыкальными номерами, хороводами и танцами.
Во всех районах Самары проходят праздничные мероприятия для детей военнослужащих
В настоящее время пациент выписан из больницы, будет проходить курс реабилитации.
Самарские врачи провели уникальную реконструктивную операцию участнику СВО и спасли руку от ампутации
В Самаре в керлинг-центре Дворца спорта имени Владимира Высоцкого завершились соревнования за Кубок России по керлингу на колясках среди смешанных команд.
Сборная Самарской области - бронзовый призер Кубка России по керлингу на колясках
Определены победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»

127
Два театральных коллектива из Кинеля и Самары – детский и молодежный – будут отстаивать честь региона на окружном этапе фестиваля.

Два лучших театральных коллектива из Кинеля и Самары – детский и молодежный – будут отстаивать честь региона на окружном этапе фестиваля.

Самодеятельные артисты и режиссеры из Самарской области из года в год активно участвует в этом фестивале, ежегодно пополняя копилку призовых мест.

На очном региональном этапе в этом году свои работы представили10 самодеятельных детских и молодежных коллективов региона.

Помимо подробного экспертного разбора и возможности увидеть, как работают самобытные самодеятельные коллективы ПФО, участники фестиваля много практикуются, и смотрят, как работают другие.

На очном региональном этапе о себе уверенно заявили как старожилы фестиваля, так и новички. Жюри отмечает оригинальные режиссерские поиски в создании произведения, сценическую органику, удачные пластические решения, стремление к эксперименту.

Победителями регионального этапа Окружного фестиваля «Театральное Приволжье» в номинации «Лучший молодежный спектакль Самарской области» стал самарский коллектив «DragLAB – больше, чем театр».

«Театральное Приволжье» для нас как творческий локомотив, – поделился руководитель коллектива Семён Гуськов. – Мы принимаем в нем участие уже третий раз, но только в этом году стали лауреатами первой степени. Фестиваль здорово прокачивает мастерство, здесь ясно видишь, к чему можно стремиться».

Также «DragLAB – больше, чем театр» отметили за лучшее художественное оформление спектакля и лучшую мужскую роль. Решением жюри присудили и специальный диплом за лучшую мужскую роль второго плана.

В номинации ««Лучший детский спектакль Самарской области» лидирует Народный ансамбль танца «Каприз» ДК г. Кинеля, (руководитель Артур Балан). Артисты впервые вышли на фестивальную сцену с хореографическим спектаклем «Между двух крыльев, легенда о чистом сердце», который безоговорочно покорил экспертов.

«Уровень исполнительского мастерства растет, это заметно, – подчеркнул Вадим Горбунов, член жюри регионального этапа фестиваля, доцент, заведующий кафедрой театральной режиссуры театрального факультета Самарского государственного института культуры. –Режиссеры тоже все чаще берутся за сложные темы, психологически тонкие, глубокие и работают в новых, небанальных, форматах. Идет творческий поиск и, видно невооруженным глазом, что этот процесс увлекает всех, кто находится на сцене».

Фестиваль проходит в Приволжском федеральном округе по инициативе полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова с 2019 года.

Организатор регионального этапа фестиваля – агентство социокультурных технологий.

 

Фото:  минкульт СО

Теги: Самара

