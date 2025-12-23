Определены победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»

Два лучших театральных коллектива из Кинеля и Самары – детский и молодежный – будут отстаивать честь региона на окружном этапе фестиваля.

Самодеятельные артисты и режиссеры из Самарской области из года в год активно участвует в этом фестивале, ежегодно пополняя копилку призовых мест.

На очном региональном этапе в этом году свои работы представили10 самодеятельных детских и молодежных коллективов региона.

Помимо подробного экспертного разбора и возможности увидеть, как работают самобытные самодеятельные коллективы ПФО, участники фестиваля много практикуются, и смотрят, как работают другие.

На очном региональном этапе о себе уверенно заявили как старожилы фестиваля, так и новички. Жюри отмечает оригинальные режиссерские поиски в создании произведения, сценическую органику, удачные пластические решения, стремление к эксперименту.

Победителями регионального этапа Окружного фестиваля «Театральное Приволжье» в номинации «Лучший молодежный спектакль Самарской области» стал самарский коллектив «DragLAB – больше, чем театр».

«Театральное Приволжье» для нас как творческий локомотив, – поделился руководитель коллектива Семён Гуськов. – Мы принимаем в нем участие уже третий раз, но только в этом году стали лауреатами первой степени. Фестиваль здорово прокачивает мастерство, здесь ясно видишь, к чему можно стремиться».

Также «DragLAB – больше, чем театр» отметили за лучшее художественное оформление спектакля и лучшую мужскую роль. Решением жюри присудили и специальный диплом за лучшую мужскую роль второго плана.

В номинации ««Лучший детский спектакль Самарской области» лидирует Народный ансамбль танца «Каприз» ДК г. Кинеля, (руководитель Артур Балан). Артисты впервые вышли на фестивальную сцену с хореографическим спектаклем «Между двух крыльев, легенда о чистом сердце», который безоговорочно покорил экспертов.

«Уровень исполнительского мастерства растет, это заметно, – подчеркнул Вадим Горбунов, член жюри регионального этапа фестиваля, доцент, заведующий кафедрой театральной режиссуры театрального факультета Самарского государственного института культуры. –Режиссеры тоже все чаще берутся за сложные темы, психологически тонкие, глубокие и работают в новых, небанальных, форматах. Идет творческий поиск и, видно невооруженным глазом, что этот процесс увлекает всех, кто находится на сцене».

Фестиваль проходит в Приволжском федеральном округе по инициативе полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова с 2019 года.

Организатор регионального этапа фестиваля – агентство социокультурных технологий.

Фото: минкульт СО