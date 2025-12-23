В Чапаевске две женщины признаны виновными в мошенничестве при получении выплат

Собранные следственным отделом Чапаевска доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум женщинам. Они признаны виновными по статье "Мошенничество при получении выплат".

Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Самарской области.

Следствием и судом установлено, что в 2021 году осужденные представили в ГКУ СО «ГУСЗН Юго-Западного округа» пакеты документов на предоставление им единовременного пособия при рождении ребенка, а также ежемесячных пособий и выплат, указав заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о рождении у них детей вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи.

В результате фигурантки в период с 2021 год по 2023 год незаконно получили денежные средства на общую сумму более 450 тысяч рублей.

Приговором суда одной из осужденных назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 2 месяца в исправительной колонии общего режима, а вторая приговорена к штрафу в размере 350 тысяч рублей в доход государства, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.