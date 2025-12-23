До 26 декабря продолжается прием эссе на международный конкурс «Открытый диалог — 2026»

Идет прием заявок на международный конкурс эссе «Открытый диалог – 2026». Участникам предлагается написать работу по одной из четырех тем: «Инвестиции в человека», «Инвестиции в технологии», «Инвестиции в связанность» или «Инвестиции в среду». Лучшие авторы будут приглашены на очный этап конкурса, который пройдет в апреле 2026 года в Москве на площадке Национального центра «Россия».

В апреле 2025 года Национальный центр «Россия» при партнерстве с Центром межотраслевой экспертизы «Третий Рим» провел Открытый диалог «Будущее мира: Новая платформа глобального роста», который объединил участников более чем из 100 стран мира. В ходе своего выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума в 2025 году Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил необходимость сделать Открытый диалог регулярным и построить вокруг него целую экосистему для обсуждения, проработки и реализации прорывных идей.

Одним из важных составляющих Открытого диалога является конкурс эссе, где участники представляют свои взгляды на будущее. Представить свои эссе можно по четырем основным тематическим векторам: «Инвестиции в человека», «Инвестиции в технологии», «Инвестиции в связанность», «Инвестиции в среду». Вы можете откликнуться по одному тематическому блоку, либо выбрать несколько тем. Эссе принимаются через личный кабинет на сайте https://dialog.russia.ru до 26 декабря 2025 года. Подробности о конкурсе и условиях участия также размещены на сайте.

