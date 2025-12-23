Я нашел ошибку
Для детей подготовили насыщенные интерактивные программы с участием сказочных героев, музыкальными номерами, хороводами и танцами.
Во всех районах Самары проходят праздничные мероприятия для детей военнослужащих
В настоящее время пациент выписан из больницы, будет проходить курс реабилитации.
Самарские врачи провели уникальную реконструктивную операцию участнику СВО и спасли руку от ампутации
В Самаре в керлинг-центре Дворца спорта имени Владимира Высоцкого завершились соревнования за Кубок России по керлингу на колясках среди смешанных команд.
Сборная Самарской области - бронзовый призер Кубка России по керлингу на колясках
Вы можете откликнуться по одному тематическому блоку, либо выбрать несколько тем.
До 26 декабря продолжается прием эссе на международный конкурс «Открытый диалог — 2026»
Приговором суда одной из осужденных назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 2 месяца в исправительной колонии общего режима, а вторая приговорена к штрафу в размере 350 тысяч рублей в доход государства
В Чапаевске две женщины признаны виновными в мошенничестве при получении выплат
Команда Самарской области продемонстрировала абсолютное превосходство на ледовой площадке.
Сборная региона – двукратный победитель Любительской следж-хоккейной лиги
Для поддержания комфортных условий в квартирах горожан в предстоящие морозы «Т Плюс» увеличивает температуру воды в системе отопления и горячего водоснабжения.
Энергетики «Т Плюс» напоминают жителям губернии правила безопасности в морозы
Оперативные действия полиции прервали эту незаконную деятельность. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
В Отрадном сотрудники полиции задержали мужчину за покушение на сбыт наркотиков
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
В «ЗИМ Галерее» прочитают лекцию о шпионах и разведчиках запасной столицы
До 26 декабря продолжается прием эссе на международный конкурс «Открытый диалог — 2026»

72
Вы можете откликнуться по одному тематическому блоку, либо выбрать несколько тем.

Идет прием заявок на международный конкурс эссе «Открытый диалог – 2026». Участникам предлагается написать работу по одной из четырех тем: «Инвестиции в человека», «Инвестиции в технологии», «Инвестиции в связанность» или «Инвестиции в среду». Лучшие авторы будут приглашены на очный этап конкурса, который пройдет в апреле 2026 года в Москве на площадке Национального центра «Россия».

В апреле 2025 года Национальный центр «Россия» при партнерстве с Центром межотраслевой экспертизы «Третий Рим» провел Открытый диалог «Будущее мира: Новая платформа глобального роста», который объединил участников более чем из 100 стран мира. В ходе своего выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума в 2025 году Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил необходимость сделать Открытый диалог регулярным и построить вокруг него целую экосистему для обсуждения, проработки и реализации прорывных идей.

Одним из важных составляющих Открытого диалога является конкурс эссе, где участники представляют свои взгляды на будущее. Представить свои эссе можно по четырем основным тематическим векторам: «Инвестиции в человека», «Инвестиции в технологии», «Инвестиции в связанность», «Инвестиции в среду». Вы можете откликнуться по одному тематическому блоку, либо выбрать несколько тем. Эссе принимаются через личный кабинет на сайте https://dialog.russia.ru до 26 декабря 2025 года. Подробности о конкурсе и условиях участия также размещены на сайте.

 

Фото:  pxhere.com

В Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
23 декабря 2025  13:53
В Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
199
Депутаты согласовали нового главу правительства Самарской области
23 декабря 2025  13:30
Депутаты согласовали нового главу правительства Самарской области
201
Перед Новым годом мошенники сообщают гражданам о новогодних выплатах многодетным семьям, подарках от администрации
23 декабря 2025  10:44
Перед Новым годом мошенники сообщают гражданам о новогодних выплатах многодетным семьям, подарках от администрации
362
Снегопад в Самаре: Коммунальные службы на страже!
23 декабря 2025  10:09
Снегопад в Самаре: Коммунальные службы на страже!
214
В рамках повестки в центре внимания участников находились вопросы бесперебойной работы жизнеобеспечивающих систем и коммунальной инфраструктуры региона, в том числе в период предстоящих праздничных и выходных дней.
22 декабря 2025  19:59
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание по готовности служб к новогодним праздникам
403
Весь список