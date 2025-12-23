В преддверии новогодних праздников во всех районах Самары проходят праздничные мероприятия для детей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, и детей из многодетных семей. В минувшие выходные Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей в Промышленном районе – новогоднее интерактивное представление прошло в доме культуры «Победа».



В Красноглинском районе для детей участников СВО провели четыре новогодних мероприятия для возраста от 2 до 10 лет в поселках Мехзавод, Управленческом, Береза, Прибрежном. «Каждый ребёнок нашего района обязан почувствовать волшебство Нового года и получить подарок от Деда Мороза. А самая большая награда для нас — увидеть искренние улыбки на лицах счастливых детей», – отметил глава Красноглинского района Вячеслав Коновалов.



Во всех районах города для детей подготовили насыщенные интерактивные программы с участием сказочных героев, музыкальными номерами, хороводами и танцами. Дополнительно проводятся мастер-классы по изготовлению новогодних украшений, где дети создают ёлочные игрушки и новогодние сувениры. В завершение новогоднего приключения каждый из гостей получает сладкий подарок.



Всего в новогодние дни в учреждениях культуры Самары пройдёт более 200 благотворительных мероприятий, в которых примут участие около 35 тысяч человек. Среди них — дети военнослужащих, многодетные семьи, ребята из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также люди с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: пресс-служба администрации Самары