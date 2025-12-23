На Роскомнадзор подали коллективный иск в суд из-за ограничений звонков в мессенджерах

РБК сообщает, что в Таганский районный суд Москвы подали административный иск к Роскомнадзору и Минцифры, пишет iphones.ru.

Истцами выступили 42 человека. Они требуют признать незаконными действия ведомств по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp*.

Заявители считают, что ограничения нарушают конституционные права на получение и передачу информации, на частную жизнь и приоритет прав и свобод человека.

В иске приводятся данные Центробанка, по которым основными канала и телефонного мошенничества являются обычные мобильные звонки и СМС, а не мессенджеры. По мнению авторов иска, введённые меры не являются ни обоснованными, ни соразмерными заявленным целям.

* Мессенджер принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной.

Фото: pxhere.com