Выполнена вторая зарубежная операция с раздвижным эндопротезом СамГМУ

Второй раздвижной эндопротез, созданный в Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ), установили за рубежом. Операцию провели в Научно-практическом медицинском центре детской онкологии, гематологии и иммунологии Республики Узбекистан. Эндопротез установили 15-летней пациентке, которая несколько лет назад перенесла онкологическое заболевание.

В 2020 году пациентка проходила комплексное лечение остеосаркомы дистального отдела правой бедренной кости в местной клинике. Девочке провели несколько курсов химиотерапии, а также установили эндопротез коленного сустава. В августе этого года в результате падения у пациентки произошел перелом проксимальной ножки эндопротеза. В связи с этим ее родители обратились в Научно-практический медицинский центр детской онкологии, гематологии и иммунологии.

По результатам проведенных обследований у девочки подтвердился перелом ножки эндопротеза. Врачи выполнили операцию, во время которой удалили ранее установленный эндопротез и установили неинвазивный раздвижной эндопротез коленного сустава, созданный в СамГМУ. Эндопротез позволяет изменить его длину без повторной операции и «растет» вместе с пациентом: входящий в конструкцию магнитный редуктор раскручивается внешним магнитным полем и раздвигает штифт внутри протеза. Благодаря этому происходит телескопическое увеличение длины компонента эндопротеза.

Операции с раздвижными неинвазивными эндопротезами производства СамГМУ начали выполнять детям с конца 2024 года после отработки технологии с взрослыми пациентами. Первую зарубежную операцию также провели в Научно-практическом медицинском центре детской онкологии, гематологии и иммунологии Республики Узбекистан в июне 2025 года. Эндопротезирование выполнили девочке 13 лет с диагнозом остеосаркома дистального отдела бедренной кости. В операции участвовал Андрей Николаенко, директор НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ, где разрабатывают и производят раздвижные эндопротезы. Второе хирургическое вмешательство проведено самостоятельно командой специалистов Научно-практического медицинского центра детской онкологии, гематологии и иммунологии во главе с директором центра, профессором, д.м.н. Джамилей Полатовой и заведующим отделением опорно-двигательного аппарата Александром Савкиным при участии врача-онколога Ойбека Абдусатторова.

Проект создания и внедрения в клиническую практику отечественных раздвижных эндопротезов с магнитным механизмом курирует лично министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«На данный момент в России установлено уже более 20 раздвижных эндопротезов нашего производства, еще два – в Узбекистане, – рассказал ректор СамГМУ, член-корреспондент РАН, профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Правительства РФ Александр Колсанов. – Эндопротезы полностью заменяют иностранные аналоги, ушедшие с российского рынка. При этом нам удалось разработать имплантаты, которые превосходят зарубежные аналоги по ряду характеристик, они дешевле в производстве и быстрее доставляются маленьким пациентам. После первой операции коллеги из Узбекистана оценили преимущества наших эндопротезов и заказали второй. Уверен, что в перспективе число стран-заказчиков будет расширяться».

Фото СамГМУ