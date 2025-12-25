Выполнена вторая зарубежная операция с раздвижным эндопротезом СамГМУ

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области инвесторам оказывают содействие в режиме «одного окна»
В Самарской области инвесторам оказывают содействие в режиме «одного окна»
спрос на курьеров на частичную занятость в 2025 году вырос почти в 1,5 раза
Спрос на курьеров на частичную занятость в 2025 году вырос почти в 1,5 раза
Более трех тысяч домашних животных ехали без сопровождения владельцев в поездах КбшЖД за 11 месяцев
Более трех тысяч домашних животных ехали без сопровождения владельцев в поездах КбшЖД за 11 месяцев
Появился график работы РЭО ГИБДД в Самаре в новогодние праздники
Появился график работы РЭО ГИБДД в Самаре в новогодние праздники
На судоверфи «Нефтефлот» в Самаре состоялась передача земснаряда заказчику
На судоверфи «Нефтефлот» в Самаре состоялась передача земснаряда заказчику
В Самарском политехе предложили нетермические способы обработки морсов длительного хранения
В Самарском политехе предложили нетермические способы обработки морсов длительного хранения
Житель Кошкинского района ответит за незаконное хранение свыше 8 кг конопли и умышленный поджог чужого имущества
Житель Кошкинского района ответит за незаконное хранение свыше 8 кг конопли и умышленный поджог чужого имущества
АвтоВАЗ объявил сроки старта производства кроссовера Lada Azimut
АвтоВАЗ объявил сроки старта производства кроссовера Lada Azimut
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.44
-0.14
EUR 92.47
-0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Выполнена вторая зарубежная операция с раздвижным эндопротезом СамГМУ

185
Выполнена вторая зарубежная операция с раздвижным эндопротезом СамГМУ

Второй раздвижной эндопротез, созданный в Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ), установили за рубежом. Операцию провели в Научно-практическом медицинском центре детской онкологии, гематологии и иммунологии Республики Узбекистан. Эндопротез установили 15-летней пациентке, которая несколько лет назад перенесла онкологическое заболевание.

В 2020 году пациентка проходила комплексное лечение остеосаркомы дистального отдела правой бедренной кости в местной клинике. Девочке провели несколько курсов химиотерапии, а также установили эндопротез коленного сустава. В августе этого года в результате падения у пациентки произошел перелом проксимальной ножки эндопротеза. В связи с этим ее родители обратились в Научно-практический медицинский центр детской онкологии, гематологии и иммунологии.

По результатам проведенных обследований у девочки подтвердился перелом ножки эндопротеза. Врачи выполнили операцию, во время которой удалили ранее установленный эндопротез и установили неинвазивный раздвижной эндопротез коленного сустава, созданный в СамГМУ. Эндопротез позволяет изменить его длину без повторной операции и «растет» вместе с пациентом: входящий в конструкцию магнитный редуктор раскручивается внешним магнитным полем и раздвигает штифт внутри протеза. Благодаря этому происходит телескопическое увеличение длины компонента эндопротеза.

Операции с раздвижными неинвазивными эндопротезами производства СамГМУ начали выполнять детям с конца 2024 года после отработки технологии с взрослыми пациентами. Первую зарубежную операцию также провели в Научно-практическом медицинском центре детской онкологии, гематологии и иммунологии Республики Узбекистан в июне 2025 года. Эндопротезирование выполнили девочке 13 лет с диагнозом остеосаркома дистального отдела бедренной кости. В операции участвовал Андрей Николаенко, директор НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ, где разрабатывают и производят раздвижные эндопротезы. Второе хирургическое вмешательство проведено самостоятельно командой специалистов Научно-практического медицинского центра детской онкологии, гематологии и иммунологии во главе с директором центра, профессором, д.м.н. Джамилей Полатовой и заведующим отделением опорно-двигательного аппарата Александром Савкиным при участии врача-онколога Ойбека Абдусатторова.

Проект создания и внедрения в клиническую практику отечественных раздвижных эндопротезов с магнитным механизмом курирует лично министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«На данный момент в России установлено уже более 20 раздвижных эндопротезов нашего производстваеще два – в Узбекистане, – рассказал ректор СамГМУ, член-корреспондент РАН, профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Правительства РФ Александр Колсанов. – Эндопротезы полностью заменяют иностранные аналоги, ушедшие с российского рынка. При этом нам удалось разработать имплантаты, которые превосходят зарубежные аналоги по ряду характеристик, они дешевле в производстве и быстрее доставляются маленьким пациентам. После первой операции коллеги из Узбекистана оценили преимущества наших эндопротезов и заказали второй. Уверен, что в перспективе число стран-заказчиков будет расширяться».

Фото СамГМУ

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Выполнена вторая зарубежная операция с раздвижным эндопротезом СамГМУ
25 декабря 2025  12:20
Выполнена вторая зарубежная операция с раздвижным эндопротезом СамГМУ
185
Врач дал совет по облегчению симптомов гонконгского гриппа
25 декабря 2025  09:27
Врач дал совет по облегчению симптомов гонконгского гриппа
235
Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо придерживаться питания, которое снижает нагрузку на организм.
24 декабря 2025  18:31
Врач-диетолог Самарского кардиодиспансера рассказала, как правильно питаться сердечно-сосудистых заболеваниях
713
В костюмах Дедов Морозов они спустились на страховочных тросах с крыши медучреждения, заглянув в каждое окно. Внизу детей приветствовали Снегурочка и символ Севера — Белый Медведь.
24 декабря 2025  16:57
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
563
По словам экспертов, осветительные приборы низкого качества могут превышать допустимые нормы яркости и усиливать негативное влияние на здоровье.
24 декабря 2025  16:27
Врач‑психиатр и онколог рассказала о влиянии новогодних огней на сон
506
Врач перечислил главные ошибки оказания первой помощи зимой
24 декабря 2025  09:18
Врач перечислил главные ошибки оказания первой помощи зимой
360
В настоящее время пациент выписан из больницы, будет проходить курс реабилитации.
23 декабря 2025  18:54
Самарские врачи провели уникальную реконструктивную операцию участнику СВО и спасли руку от ампутации
733
Новые машины уже на линии. Теперь у медицинских работников и водителей скорой помощи есть ещё больше возможностей, чтобы оперативное выезжать на вызовы, а у жителей региона - больше уверенности в том, что помощь придёт вовремя.
23 декабря 2025  16:58
25 новых автомобилей скорой помощи переданы 5 медицинским учреждениям региона
687
Специалист, имея опыт работы в реанимационном отделении в Самаре, приняла решение вернуться в родной Пестравской район и продолжить профессиональную деятельность в местной больнице.
23 декабря 2025  14:20
«Земский фельдшер»: в подразделение Пестравской больницы трудоустроилась новая медсестра
564
Для гонконгского гриппа характерны жар, ломота и слабость
23 декабря 2025  11:31
Для гонконгского гриппа характерны жар, ломота и слабость
460
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15787
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Движение по улице Шостаковича временно ограничат в Самаре 26 декабря
25 декабря 2025  13:00
Движение по улице Шостаковича временно ограничат в Самаре 26 декабря
155
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
24 декабря 2025  13:39
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
404
Глава города Самары Иван Носков провел встречу с жителями поселка Озерного
24 декабря 2025  12:09
Глава города Самары Иван Носков провел встречу с жителями поселка Озерного
381
В Самарской области установят новую въездную композицию
24 декабря 2025  11:34
В Самарской области установят новую въездную композицию
338
Решение принято для организации эффективной работы по достижению целей социально-экономического развития региона и результатов национальных проектов.
23 декабря 2025  21:57
Вячеслав Федорищев внес изменения в распределение обязанностей между своим заместителями
568
Весь список