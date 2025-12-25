Я нашел ошибку
Главные новости:
На дорогах Самары 24 декабря работали 364 дорожных рабочих и 385 единиц спецтехники
На дорогах Самары 24 декабря работали 364 дорожных рабочих и 385 единиц спецтехники
в Сызрани пенсионерка устроила нелегальный склад пиротехники в обычной квартире
В Сызрани пенсионерка устроила нелегальный склад пиротехники в обычной квартире
Срок дисквалификации Камилы Валиевой завершился
Срок дисквалификации Камилы Валиевой завершился
Путин не намерен выступать с посланием Федеральному собранию в 2025 году
Путин не намерен выступать с посланием Федеральному собранию в 2025 году
Врач дал совет по облегчению симптомов гонконгского гриппа
Врач дал совет по облегчению симптомов гонконгского гриппа
В РФ законодательно закрепят поднятие флага России на физкультурных мероприятиях
В РФ законодательно закрепят поднятие флага России на физкультурных мероприятиях
Депутат Боярский: планов на ограничение использования VPN на будущий год нет
Депутат Боярский: планов на ограничение использования VPN на будущий год нет
В ходе церемонии Путин также поздравил Захарову с 50-летним юбилеем, назвав ее голосом российской дипломатии.
Путин вручил Захаровой орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.44
-0.14
EUR 92.47
-0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Врач дал совет по облегчению симптомов гонконгского гриппа

115
Врач дал совет по облегчению симптомов гонконгского гриппа

Гонконгский грипп следует лечить противовирусным средством, а для облегчения симптомов нужно находиться дома и как можно больше спать. Об этом врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала в среду, 24 декабря.

Она посоветовала в беседе с Lenta.Ru для облегчения симптомов принимать жаропонижающие или обезболивающие, пить много воды и как можно больше лежать.

Терапевт добавила, что гонконгский грипп протекает по-разному — у кого-то больше кашель, у кого-то гайморит, также бывают осложнения в виде диареи или рвоты, пишут "Известия". Если основной удар приходится на горло, следует его полоскать, заключила Ярцева.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Врач дал совет по облегчению симптомов гонконгского гриппа
25 декабря 2025  09:27
Врач дал совет по облегчению симптомов гонконгского гриппа
115
Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо придерживаться питания, которое снижает нагрузку на организм.
24 декабря 2025  18:31
Врач-диетолог Самарского кардиодиспансера рассказала, как правильно питаться сердечно-сосудистых заболеваниях
597
В костюмах Дедов Морозов они спустились на страховочных тросах с крыши медучреждения, заглянув в каждое окно. Внизу детей приветствовали Снегурочка и символ Севера — Белый Медведь.
24 декабря 2025  16:57
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
493
По словам экспертов, осветительные приборы низкого качества могут превышать допустимые нормы яркости и усиливать негативное влияние на здоровье.
24 декабря 2025  16:27
Врач‑психиатр и онколог рассказала о влиянии новогодних огней на сон
456
Врач перечислил главные ошибки оказания первой помощи зимой
24 декабря 2025  09:18
Врач перечислил главные ошибки оказания первой помощи зимой
335
В настоящее время пациент выписан из больницы, будет проходить курс реабилитации.
23 декабря 2025  18:54
Самарские врачи провели уникальную реконструктивную операцию участнику СВО и спасли руку от ампутации
707
Новые машины уже на линии. Теперь у медицинских работников и водителей скорой помощи есть ещё больше возможностей, чтобы оперативное выезжать на вызовы, а у жителей региона - больше уверенности в том, что помощь придёт вовремя.
23 декабря 2025  16:58
25 новых автомобилей скорой помощи переданы 5 медицинским учреждениям региона
663
Специалист, имея опыт работы в реанимационном отделении в Самаре, приняла решение вернуться в родной Пестравской район и продолжить профессиональную деятельность в местной больнице.
23 декабря 2025  14:20
«Земский фельдшер»: в подразделение Пестравской больницы трудоустроилась новая медсестра
545
Для гонконгского гриппа характерны жар, ломота и слабость
23 декабря 2025  11:31
Для гонконгского гриппа характерны жар, ломота и слабость
439
в Борском районе улучшаются условия оказания медицинской помощи
23 декабря 2025  11:12
В Борском районе улучшаются условия оказания медицинской помощи
426
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15787
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
24 декабря 2025  13:39
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
373
Глава города Самары Иван Носков провел встречу с жителями поселка Озерного
24 декабря 2025  12:09
Глава города Самары Иван Носков провел встречу с жителями поселка Озерного
351
В Самарской области установят новую въездную композицию
24 декабря 2025  11:34
В Самарской области установят новую въездную композицию
322
Решение принято для организации эффективной работы по достижению целей социально-экономического развития региона и результатов национальных проектов.
23 декабря 2025  21:57
Вячеслав Федорищев внес изменения в распределение обязанностей между своим заместителями
539
в Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
23 декабря 2025  13:53
В Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
527
Весь список