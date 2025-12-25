Врач дал совет по облегчению симптомов гонконгского гриппа

Гонконгский грипп следует лечить противовирусным средством, а для облегчения симптомов нужно находиться дома и как можно больше спать. Об этом врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала в среду, 24 декабря.

Она посоветовала в беседе с Lenta.Ru для облегчения симптомов принимать жаропонижающие или обезболивающие, пить много воды и как можно больше лежать.

Терапевт добавила, что гонконгский грипп протекает по-разному — у кого-то больше кашель, у кого-то гайморит, также бывают осложнения в виде диареи или рвоты, пишут "Известия". Если основной удар приходится на горло, следует его полоскать, заключила Ярцева.