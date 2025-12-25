Я нашел ошибку
Главные новости:
В ДТП на Тухачевского в Самаре попали три автомобилистки и автомобилист
В ДТП на Тухачевского в Самаре попали три автомобилистки и автомобилист
7 социальных проектов НКО признаны лучшими по итогу работы Интерактивной школы грантов в Самаре
7 социальных проектов НКО признаны лучшими по итогу работы Интерактивной школы грантов в Самаре
В центре Самары перекроют движение 31 декабря и 1 января
В центре Самары перекроют движение 31 декабря и 1 января
каждый третий житель Самары будет дарить на Новый год технику
Каждый третий житель Самары будет дарить на Новый год технику
Штрафы за неправильную парковку электросамокатов могут ввести в Самаре
Штрафы за неправильную парковку электросамокатов могут ввести в Самаре
Проект реконструкции Самарской синагоги прошел госэкспертизу
Проект реконструкции Самарской синагоги прошел госэкспертизу
Интерес россиян к науке достиг максимума за последние годы
Интерес россиян к науке достиг максимума за последние годы
в Самаре с начала года спрос на вторичном рынке вырос на 18%
В Самаре с начала года спрос на вторичном рынке вырос на 18%
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.44
-0.14
EUR 92.47
-0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сызрани перед судом предстанет пьяный мопедист, возивший несовершеннолетнего

118
в Сызрани перед судом предстанет пьяный мопедист, возивший несовершеннолетнего

В сентябре текущего года в ходе рейдовых мероприятий сотрудники ДПС Госавтоинспекции МУ МВД России «Сызранское» заметили мужчину, который без мотошлема неуверенно управлял мопедом и перевозил пассажира-подростка, также не имевшего средств защитной экипировки. Полицейские остановили транспортное средство для пресечения правонарушения.

Во время административной процедуры сотрудники полиции выявили у водителя явные признаки алкогольного опьянения. Кроме того, 32-летний местный житель не смог предоставить полицейским водительское удостоверение для проверки. Госавтоинспекторы отстранили нарушителя от управления транспортным средством и предложили ему пройти медицинское освидетельствование, на что он ответил отказом. Водителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, мопед поместили на специализированную стоянку, пассажира полицейские передали прибывшим на место задержания законным представителям.

При проверке по автоматизированным системам учета сотрудники полиции выяснили, что по решению суда в феврале текущего года задержанный водитель признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством сроком на 1 год и 6 месяцев. На момент задержания нарушителя срок привлечения его к административной ответственности не истек.

В ходе опроса житель Сызрани пояснил полицейским, что он выпил полтора литра пива, но по его объявлению о продаже мопеда приехал покупатель, и он не смог отказать в проверке транспортного средства - зная, что это противозаконно, сел за руль в состоянии опьянения.

В связи с выявлением признаков повторности противоправных действий следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» принято решение о возбуждении в отношении злоумышленника уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). В настоящее время уголовное дело расследовано и направлено в суд для принятия решения по существу. На транспортное средство обвиняемого наложен арест.

Материалы о правонарушении, совершенном 17-летним пассажиром мопеда, переданы для принятия решения в комиссию по делам несовершеннолетних г.о. Сызрани. С родителями подростка сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую беседу.

Теги: БДД

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В состоянии опьянения в Самарской области за выходные допустили управление транспортом 51 водитель
01 декабря 2025, 13:55
В состоянии опьянения в Самарской области за выходные допустили управление транспортом 51 водитель
В ходе рейдовых мероприятий с 28 по 30 ноября 2025 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1100 различных правонарушений в области дорожного движения. Происшествия
1605
В Большечерниговском районе иностранный дальнобойщик, уже лишённый прав, вновь сел за руль
28 ноября 2025, 10:30
В Большечерниговском районе иностранный дальнобойщик, уже лишённый прав, вновь сел за руль
Полицейские установили, что за предыдущее правонарушение иностранцу постановлением мирового судьи назначено наказание в виде административного штрафа в... Происшествия
1829
Нетрезвый водитель, лишённый прав, задержан в Елховском районе при попытке обмана инспекторов ДПС
24 ноября 2025, 09:27
Нетрезвый водитель, лишённый прав, задержан в Елховском районе при попытке обмана инспекторов ДПС
Водитель, увидев патрульный автомобиль, остановился на обочине и переместился на пассажирское сиденье. Находящийся там мужчина вынужденно покинул транспортное... Происшествия
1526
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
24 декабря 2025  13:39
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
383
Глава города Самары Иван Носков провел встречу с жителями поселка Озерного
24 декабря 2025  12:09
Глава города Самары Иван Носков провел встречу с жителями поселка Озерного
358
В Самарской области установят новую въездную композицию
24 декабря 2025  11:34
В Самарской области установят новую въездную композицию
327
Решение принято для организации эффективной работы по достижению целей социально-экономического развития региона и результатов национальных проектов.
23 декабря 2025  21:57
Вячеслав Федорищев внес изменения в распределение обязанностей между своим заместителями
546
в Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
23 декабря 2025  13:53
В Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
536
Весь список