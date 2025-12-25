в Сызрани перед судом предстанет пьяный мопедист, возивший несовершеннолетнего

В сентябре текущего года в ходе рейдовых мероприятий сотрудники ДПС Госавтоинспекции МУ МВД России «Сызранское» заметили мужчину, который без мотошлема неуверенно управлял мопедом и перевозил пассажира-подростка, также не имевшего средств защитной экипировки. Полицейские остановили транспортное средство для пресечения правонарушения.

Во время административной процедуры сотрудники полиции выявили у водителя явные признаки алкогольного опьянения. Кроме того, 32-летний местный житель не смог предоставить полицейским водительское удостоверение для проверки. Госавтоинспекторы отстранили нарушителя от управления транспортным средством и предложили ему пройти медицинское освидетельствование, на что он ответил отказом. Водителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, мопед поместили на специализированную стоянку, пассажира полицейские передали прибывшим на место задержания законным представителям.

При проверке по автоматизированным системам учета сотрудники полиции выяснили, что по решению суда в феврале текущего года задержанный водитель признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством сроком на 1 год и 6 месяцев. На момент задержания нарушителя срок привлечения его к административной ответственности не истек.

В ходе опроса житель Сызрани пояснил полицейским, что он выпил полтора литра пива, но по его объявлению о продаже мопеда приехал покупатель, и он не смог отказать в проверке транспортного средства - зная, что это противозаконно, сел за руль в состоянии опьянения.

В связи с выявлением признаков повторности противоправных действий следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» принято решение о возбуждении в отношении злоумышленника уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). В настоящее время уголовное дело расследовано и направлено в суд для принятия решения по существу. На транспортное средство обвиняемого наложен арест.

Материалы о правонарушении, совершенном 17-летним пассажиром мопеда, переданы для принятия решения в комиссию по делам несовершеннолетних г.о. Сызрани. С родителями подростка сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую беседу.