7 социальных проектов НКО признаны лучшими по итогу работы Интерактивной школы грантов в Самаре

В рамках проекта 85 активистов прошли обучение и представили свои инициативы, а по результатам защиты 52 проектов жюри выделило 7 лучших проектных заявок в сферах спорта, медиаграмотности, социального обслуживания, дополнительного образования, экологии и добровольчества.

Проект дал возможность проработать кейсы-примеры социальных проектов, приобрести знания об управлении командой проекта, познакомиться с методологией конкурсной процедуры Фонда президентских грантов.

По итогу презентации и защиты наибольшее количество баллов набрали проекты «Каратэ для каждого: спорт, мотивация, будущее» (Равиль Аитов, спортивный клуб ЭМПИ), «Реальность без экрана» (Надежда Антипова, АНО «Страна будущего»), «Добрые встречи» (Екатерина Нестерова, ТОС «Ипподром»), «Детская мастерская» (Роман Зубрилин, ТОС «Береза»), «Озеро моего детства: очистка городского водоема от механического и биологического загрязнения» (Дмитрий Пикулык, ТОС «Перспектива»), «Живи» (Алёна Шкурко, СРОД «Быть мамой»). Победителем признан проект «РАС: общаюсь с АДК» Ирины Шапкиной (некоммерческий фонд «Детский епархиальный образовательный центр»).