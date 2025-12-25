Самарцы составили рейтинг худших новогодних подарков

В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

Среди неудачных подарков лидирует одежда и аксессуары (13% опрошенных): носки, сумки, свитеры, галстуки, купленные без учета вкуса принимающей стороны. На втором месте косметика и средства гигиены (9%), а также абстрактные понятия вроде одиночества или плохих новостей (8%). Кухонная утварь и сувениры набрали по 5% голосов респондентов. Книги, алкоголь, игрушки, открытки и сладости — по 2%. Ещё 13% респондентов указали другие провальные варианты подарков, среди которых полотенца, фотоальбомы, чай и даже живая змея. Однако много хуже всего этого, по словам горожан, — отсутствия презента вовсе (22% опрошенных). Впрочем, 31% респондентов рассказали, что им никогда не дарили плохих подарков.



Мужчин с большей долей вероятности разочаруют такие подарки как предметы гардероба, книги, алкоголь. Женщины не любят получать в подарок дешевую косметику и парфюмерию, кухонные принадлежности, сувениры и игрушки.



Время проведения: 2—9 декабря 2025 года