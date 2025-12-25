Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области инвесторам оказывают содействие в режиме «одного окна»
В Самарской области инвесторам оказывают содействие в режиме «одного окна»
спрос на курьеров на частичную занятость в 2025 году вырос почти в 1,5 раза
Спрос на курьеров на частичную занятость в 2025 году вырос почти в 1,5 раза
Более трех тысяч домашних животных ехали без сопровождения владельцев в поездах КбшЖД за 11 месяцев
Более трех тысяч домашних животных ехали без сопровождения владельцев в поездах КбшЖД за 11 месяцев
Появился график работы РЭО ГИБДД в Самаре в новогодние праздники
Появился график работы РЭО ГИБДД в Самаре в новогодние праздники
На судоверфи «Нефтефлот» в Самаре состоялась передача земснаряда заказчику
На судоверфи «Нефтефлот» в Самаре состоялась передача земснаряда заказчику
В Самарском политехе предложили нетермические способы обработки морсов длительного хранения
В Самарском политехе предложили нетермические способы обработки морсов длительного хранения
Житель Кошкинского района ответит за незаконное хранение свыше 8 кг конопли и умышленный поджог чужого имущества
Житель Кошкинского района ответит за незаконное хранение свыше 8 кг конопли и умышленный поджог чужого имущества
АвтоВАЗ объявил сроки старта производства кроссовера Lada Azimut
АвтоВАЗ объявил сроки старта производства кроссовера Lada Azimut
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Самарцы составили рейтинг худших новогодних подарков

162
Самарцы составили рейтинг худших новогодних подарков

В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

Среди неудачных подарков лидирует одежда и аксессуары (13% опрошенных): носки, сумки, свитеры, галстуки, купленные без учета вкуса принимающей стороны. На втором месте косметика и средства гигиены (9%), а также абстрактные понятия вроде одиночества или плохих новостей (8%). Кухонная утварь и сувениры набрали по 5% голосов респондентов. Книги, алкоголь, игрушки, открытки и сладости — по 2%. Ещё 13% респондентов указали другие провальные варианты подарков, среди которых полотенца, фотоальбомы, чай и даже живая змея. Однако много хуже всего этого, по словам горожан, — отсутствия презента вовсе (22% опрошенных). Впрочем, 31% респондентов рассказали, что им никогда не дарили плохих подарков.

Мужчин с большей долей вероятности разочаруют такие подарки как предметы гардероба, книги, алкоголь. Женщины не любят получать в подарок дешевую косметику и парфюмерию, кухонные принадлежности, сувениры и игрушки.
 

Время проведения: 2—9 декабря 2025 года

Теги: Опрос

каждый третий житель Самары будет дарить на Новый год технику
25 декабря 2025, 11:40
Каждый третий житель Самары будет дарить на Новый год технику
Выбирать подарки каждый пятый опрошенный будет из техники российского производства. В среднем потратить на такой презент респонденты планируют 18 000 рублей.  Общество
182
50% зумеров планируют подработку на новогодних праздниках
25 декабря 2025, 10:39
50% зумеров планируют подработку на новогодних праздниках
При этом большая часть молодежи уже определилась с форматом: 19% выбрали подработку на основном месте работы. Общество
188
Жители Самарской области рассказали, сколько планируют потратить на новогодние подарки коллегам
24 декабря 2025, 10:18
Жители Самарской области рассказали, сколько планируют потратить на новогодние подарки коллегам
Больше половины работников (59%) регулярно дарят подарки коллегам по случаю Нового года: 39% предпочитают одаривать лично коллег-друзей. Общество
288
Движение по улице Шостаковича временно ограничат в Самаре 26 декабря
25 декабря 2025  13:00
Движение по улице Шостаковича временно ограничат в Самаре 26 декабря
155
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
24 декабря 2025  13:39
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
404
Глава города Самары Иван Носков провел встречу с жителями поселка Озерного
24 декабря 2025  12:09
Глава города Самары Иван Носков провел встречу с жителями поселка Озерного
381
В Самарской области установят новую въездную композицию
24 декабря 2025  11:34
В Самарской области установят новую въездную композицию
338
Решение принято для организации эффективной работы по достижению целей социально-экономического развития региона и результатов национальных проектов.
23 декабря 2025  21:57
Вячеслав Федорищев внес изменения в распределение обязанностей между своим заместителями
568
