В ДТП на Тухачевского в Самаре попали три автомобилистки и автомобилист
7 социальных проектов НКО признаны лучшими по итогу работы Интерактивной школы грантов в Самаре
В центре Самары перекроют движение 31 декабря и 1 января
каждый третий житель Самары будет дарить на Новый год технику
Штрафы за неправильную парковку электросамокатов могут ввести в Самаре
Проект реконструкции Самарской синагоги прошел госэкспертизу
Интерес россиян к науке достиг максимума за последние годы
в Самаре с начала года спрос на вторичном рынке вырос на 18%
Каждый третий житель Самары будет дарить на Новый год технику

55
каждый третий житель Самары будет дарить на Новый год технику

Аналитики Авито узнали у жителей Самары, как часто они дарят технику на Новый год, какую и какие гаджеты хотели бы получить в подарок сами. Оказалось, что на предстоящий праздник подарить что-то из техники собирается каждый третий, и чаще всего радовать своих близких будут смартфонами. Выбирать подарки каждый пятый опрошенный будет из техники российского производства. В среднем потратить на такой презент респонденты планируют 18 000 рублей. 

Кому и какую технику дарят

Каждый третий житель Самары (33%) планирует дарить на Новый год технику. Чаще всего это молодежь 25-35 лет (47%). В основном такие подарки планируют дарить детям, родителям и второй половинке (по 30%). А каждый пятый (19%) хочет порадовать новым гаджетом себя. 

Смартфоны планируют дарить 35% опрошенных. Чаще всего это мужчины (55%). Небольшая кухонная техника — чайники, тостеры, блендеры — на втором месте (24%). Ее собираются дарить в основном женщины (37%). Молодежь 18-24 лет чаще других собирается дарить наушники (35%), а респонденты 25-34 лет — бытовую технику, например, увлажнители и очистители воздуха (30%).

Бренды и бюджет

В качестве подарка чаще всего рассматривают китайскую технику — брендов Haier, Hisense, Xiaomi, Huawei, Realme (45%). Также популярностью пользуются южнокорейские марки — Samsung, LG (36%). При этом каждый пятый (22%) собирается дарить технику российского производства. А вот гаджеты американских брендов, таких как Apple и Dyson, будут дарить 20% опрошенных.

В среднем на такой подарок жители Самары закладывают 18 000 рублей. Согласно результатам опроса, в 30 000 хотели бы уложиться 84% респондентов. От 30 000 до 50 000 рублей готовы потратить 10% опрошенных, от 50 000 — 5%. Больше всего готова потратить молодежь 18-24 лет.

Подарки себе

Среди техники, которую опрошенные сами хотели бы получить в подарок, лидируют смартфоны (27%) и ноутбуки с компьютерами (24%). Еще 16% обрадовались бы бытовой технике — например, пылесосу или увлажнителю. В основном это женщины (31%). Они же чаще других хотели бы получить в подарок кухонную технику (20%), фен или стайлер (17%) и умные часы или фитнес-браслет (16%). Мужчины чаще выбирали наушники (14%). 

При этом каждый пятый (22%) сталкивался с ситуацией, когда подаренная техника не подошла. Из них 8% попадали в нее неоднократно. 4% предпочитают в таких случаях перепродавать технику на ресейл-платформах. 
Теги: Опрос

