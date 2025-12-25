В центре Самары перекроют движение 31 декабря и 1 января

Площадь имени Куйбышева станет основной площадкой новогодних мероприятий в Самаре. В связи с этим жителям и гостям города рекомендуют добираться туда на общественном транспорте: в центральной части областной столицы на время празднования введут временные ограничения для транспорта.

Как сообщили в администрации Самары, в ночь с 31 декабря 2025 года на 1 января 2026 года движение автомобилей и средств индивидуальной мобильности в историческом центре города будет частично ограничено. Запрет начнёт действовать с 16:00 31 декабря и продлится до 16:00 1 января.

Подчеркивается, что меры вводятся для обеспечения безопасности и комфортного проведения праздничной программы на площади Куйбышева. Водителям и пользователям электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности рекомендуют заранее планировать маршруты с учётом перекрытий и, по возможности, пользоваться общественным транспортом.

В мэрии также напомнили, что за несколько дней до Нового года в этом же районе Самары уже будет введено дополнительное ограничение движения всех видов транспорта. Это связано с подготовкой площадки к праздничным мероприятиям и монтажом инфраструктуры, сообщает ГТРК-Самара.