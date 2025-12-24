Жители Самарской области рассказали, сколько планируют потратить на новогодние подарки коллегам

Аналитики hh.ru совместно с “КИОН Музыка” изучили праздничные традиции в офисах жителей Самарской области и выяснили, какие подарки они предпочитают дарить коллегам, а также какой бюджет закладывают.



Больше половины работников (59%) регулярно дарят подарки коллегам по случаю Нового года: 39% предпочитают одаривать лично коллег-друзей, 14% участвуют в «Тайном Санте» (формат анонимного обмена подарками), 6% лично поздравляют весь коллектив. При этом 41% сотрудников не участвуют в новогодних подарочных активностях.



Что касается выбора подарка, то большинство предпочитает практичные и универсальные варианты:

● Съедобные подарки (чай, сладкие наборы и т.д.) – выбрали 33% респондентов, чаще всего им отдают преимущества люди из искусства и массмедиа (61%).

● Сувениры с символикой года – 33%. Особенно их любят дарить в профсфере «Транспорт, логистика и перевозки» (44%).

● Косметические средства (крема, мыло ручной работы и т.д.) – 27%. Эта категория нравятся более чем трети (38%) специалистам по маркетингу и PR.

● Предметы для дома и отдыха (свечи, пледы и тд.) – 27%. Чаще всего им отдают преимущества люди из искусства и массмедиа (45%).

● Полезные предметы в работе (канцелярия и т.д.) – 13%. Пользуются популярностью в профсфере «Наука, образование» (31%).

● Атрибуты хобби – 13%. Неравнодушны к предметам для скрашивания досуга ИТ-специалисты (34%) и строители (32%).

● Подарочные сертификаты – 10%. Не против ими воспользоваться 26% айтишников и 25% маркетологов.

«Подарок коллеге – это не про трату денег, а про заботу и признание. Даже маленький презент может укрепить отношения в команде и создать позитивную атмосферу. Важно, чтобы эта практика оставалась добровольной и искренней. Тогда она действительно работает на культуру компании», – комментирует Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям.



Что касается финансовых затрат самарцев, в большинстве случаев (63%) бюджет на один подарок не превышает 1 000 рублей. 17% респондентов готовы потратить от 1 000 до

2 000 рублей, считая эту сумму разумной и доступной. Ещё 10% планируют расходы в диапазоне от 2 000 до 3 000 рублей. Диапазон от 3 000 до 4 000 рублей выбирают 3% опрошенных, а от 4 000 до 5 000 рублей — 7%. Сумму свыше 5 000 рублей на подарок респонденты, как правило, не готовы выделять.