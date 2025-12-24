Жители Самарской области рассказали, сколько планируют потратить на новогодние подарки коллегам

Я нашел ошибку
Главные новости:
Киргизия опровергла данные о въезде россиян только по загранпаспортам с 1 января
Киргизия опровергла данные о въезде россиян только по загранпаспортам с 1 января
Самарцев приглашают на выставку "Как игрушки встречают Новый год"
Самарцев приглашают на выставку "Как игрушки встречают Новый год"
В России могут продлить льготный проезд для электрокаров по платным трассам
В России могут продлить льготный проезд для электрокаров по платным трассам
Число дней с магнитными бурями в 2025 году стало рекордным
Число дней с магнитными бурями в 2025 году стало рекордным
Совфед разрешил подтверждать возраст при покупке табака и алкоголя через MAX
Совфед разрешил подтверждать возраст при покупке табака и алкоголя через MAX
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
Новые световые арт-объекты в русском стиле установили в Самаре к Новому году
Новые световые арт-объекты в русском стиле установили в Самаре к Новому году
Подведены итоги года движения «серебряного» добровольчества Самарской области в 2025 году
Подведены итоги года движения «серебряного» добровольчества Самарской области в 2025 году
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.58
-0.73
EUR 92.81
-0.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
В «ЗИМ Галерее» прочитают лекцию о шпионах и разведчиках запасной столицы
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Жители Самарской области рассказали, сколько планируют потратить на новогодние подарки коллегам

183
Жители Самарской области рассказали, сколько планируют потратить на новогодние подарки коллегам

Аналитики hh.ru совместно с “КИОН Музыка” изучили праздничные традиции в офисах жителей Самарской области и выяснили, какие подарки они предпочитают дарить коллегам, а также какой бюджет закладывают.
 

Больше половины работников (59%) регулярно дарят подарки коллегам по случаю Нового года: 39% предпочитают одаривать лично коллег-друзей, 14% участвуют в «Тайном Санте» (формат анонимного обмена подарками), 6% лично поздравляют весь коллектив. При этом 41% сотрудников не участвуют в новогодних подарочных активностях.
 

Что касается выбора подарка, то большинство предпочитает практичные и универсальные варианты:

●     Съедобные подарки (чай, сладкие наборы и т.д.) – выбрали 33% респондентов, чаще всего им отдают преимущества люди из искусства и массмедиа (61%).

●     Сувениры с символикой года – 33%. Особенно их любят дарить в профсфере «Транспорт, логистика и перевозки» (44%).

●     Косметические средства (крема, мыло ручной работы и т.д.) – 27%. Эта категория нравятся более чем трети (38%) специалистам по маркетингу и PR.

●     Предметы для дома и отдыха (свечи, пледы и тд.) – 27%. Чаще всего им отдают преимущества люди из искусства и массмедиа (45%).

●     Полезные предметы в работе (канцелярия и т.д.) – 13%. Пользуются популярностью в профсфере «Наука, образование» (31%).

●     Атрибуты хобби – 13%. Неравнодушны к предметам для скрашивания досуга ИТ-специалисты (34%) и строители (32%).

●     Подарочные сертификаты – 10%. Не против ими воспользоваться 26% айтишников и 25% маркетологов.

«Подарок коллеге – это не про трату денег, а про заботу и признание. Даже маленький презент может укрепить отношения в команде и создать позитивную атмосферу. Важно, чтобы эта практика оставалась добровольной и искренней. Тогда она действительно работает на культуру компании», – комментирует Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям.
 

Что касается финансовых затрат самарцев, в большинстве случаев (63%) бюджет на один подарок не превышает 1 000 рублей. 17% респондентов готовы потратить от 1 000 до
2 000 рублей, считая эту сумму разумной и доступной. Ещё 10% планируют расходы в диапазоне от 2 000 до 3 000 рублей. Диапазон от 3 000 до 4 000 рублей выбирают 3% опрошенных, а от 4 000 до 5 000 рублей — 7%. Сумму свыше 5 000 рублей на подарок респонденты, как правило, не готовы выделять.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
48% самарцев получали предложение вернуться на прежнее место работы
24 декабря 2025, 09:45
48% самарцев получали предложение вернуться на прежнее место работы
Готовы вернуться на прежнее место работы сегодня 24% респондентов. Наиболее открыты для подобных предложений сотрудники в возрасте 35—45 лет (31%). Общество
181
Жители Самары выбирают прозрачность: что влияет на доверие при выборе продавца
23 декабря 2025, 13:04
Жители Самары выбирают прозрачность: что влияет на доверие при выборе продавца
Покупатели легко распознают «красные флаги» в поведении продавца. Наибольшую тревогу вызывает предложение уйти в сторонний мессенджер. Общество
306
каждый восьмой самарец предпочел бы выходной день вместо новогоднего корпоратива
23 декабря 2025, 11:41
Каждый восьмой самарец предпочел бы выходной день вместо новогоднего корпоратива
5% самарцев до сих пор стыдятся из-за новогоднего корпоратива прошлых лет, а 4% избегают корпоративов, так как боятся попасть в компрометирующие истории... Общество
315
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
24 декабря 2025  13:39
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
105
Глава города Самары Иван Носков провел встречу с жителями поселка Озерного
24 декабря 2025  12:09
Глава города Самары Иван Носков провел встречу с жителями поселка Озерного
150
В Самарской области установят новую въездную композицию
24 декабря 2025  11:34
В Самарской области установят новую въездную композицию
171
Решение принято для организации эффективной работы по достижению целей социально-экономического развития региона и результатов национальных проектов.
23 декабря 2025  21:57
Вячеслав Федорищев внес изменения в распределение обязанностей между своим заместителями
430
в Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
23 декабря 2025  13:53
В Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
415
Весь список