Почти 9 000 самарцев не могут сейчас выехать заграницу из-за долгов за воду перед "РКС-Самара"

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области инвесторам оказывают содействие в режиме «одного окна»
В Самарской области инвесторам оказывают содействие в режиме «одного окна»
спрос на курьеров на частичную занятость в 2025 году вырос почти в 1,5 раза
Спрос на курьеров на частичную занятость в 2025 году вырос почти в 1,5 раза
Более трех тысяч домашних животных ехали без сопровождения владельцев в поездах КбшЖД за 11 месяцев
Более трех тысяч домашних животных ехали без сопровождения владельцев в поездах КбшЖД за 11 месяцев
Появился график работы РЭО ГИБДД в Самаре в новогодние праздники
Появился график работы РЭО ГИБДД в Самаре в новогодние праздники
На судоверфи «Нефтефлот» в Самаре состоялась передача земснаряда заказчику
На судоверфи «Нефтефлот» в Самаре состоялась передача земснаряда заказчику
В Самарском политехе предложили нетермические способы обработки морсов длительного хранения
В Самарском политехе предложили нетермические способы обработки морсов длительного хранения
Житель Кошкинского района ответит за незаконное хранение свыше 8 кг конопли и умышленный поджог чужого имущества
Житель Кошкинского района ответит за незаконное хранение свыше 8 кг конопли и умышленный поджог чужого имущества
АвтоВАЗ объявил сроки старта производства кроссовера Lada Azimut
АвтоВАЗ объявил сроки старта производства кроссовера Lada Azimut
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.44
-0.14
EUR 92.47
-0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Почти 9 000 самарцев не могут сейчас выехать заграницу из-за долгов за воду перед "РКС-Самара"

163
Почти 9 000 самарцев не могут сейчас выехать заграницу из-за долгов за воду перед "РКС-Самара"

На сегодняшний день в работе у судебных приставов находится 8 905 исполнительных документов от «РКС-Самара» (ООО «Самарские коммунальные системы») на сумму 140 млн рублей с наложенными ограничениями на выезд за пределы страны. Это самарцы, которые накопили долги за водоснабжение и водоотведение. Они не оплачивали квитанции и теперь не могут выехать заграницу.

Обращаем особое внимание:  

- при наличии задолженности свыше 10 000 рублей судебные приставы вправе ограничить выезд заграницу и заблокировать банковские счета и карты;

- имущество должника может быть арестовано и реализовано в счёт погашения долга.

«РКС-Самара» убедительно рекомендует оплачивать водоснабжение и водоотведение вовремя и в полном объёме. Это позволит избежать неприятностей с судебными приставами, отключения канализации или ареста банковских карт и счетов.

Погасите задолженность уже сегодня. Войдите в Новый год без долгов за воду!

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
До 26 декабря все абоненты «РКС-Самара» могут получить на выбор сладкий подарок или скидку
24 декабря 2025, 11:57
До 26 декабря все абоненты «РКС-Самара» могут получить на выбор сладкий подарок или скидку
Акция – традиционный способ поблагодарить всех надежных абонентов, которые заканчивают календарный год без долгов. ЖКХ
323
В последние дни 2025 года стоит обратить внимание на платёжки от «РКС-Самара» и заплатить за водоснабжение и водоотведение.
23 декабря 2025, 14:01
В последние дни 2025 года стоит обратить внимание на платёжки от «РКС-Самара» и заплатить за водоснабжение и водоотведение.
Более 40 тысяч напоминаний о долгах и требований об их уплате было отправлено жителям Самары в декабре 2025 года. ЖКХ
588
«РКС-Самара» ведут ремонт крупного водовода на Безымянке
23 декабря 2025, 11:49
«РКС-Самара» ведут ремонт крупного водовода на Безымянке
В данный момент ведутся земляные работы, бригада откачивает поступающую воду и разрабатывает котлован. ЖКХ
429

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Движение по улице Шостаковича временно ограничат в Самаре 26 декабря
25 декабря 2025  13:00
Движение по улице Шостаковича временно ограничат в Самаре 26 декабря
155
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
24 декабря 2025  13:39
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
404
Глава города Самары Иван Носков провел встречу с жителями поселка Озерного
24 декабря 2025  12:09
Глава города Самары Иван Носков провел встречу с жителями поселка Озерного
381
В Самарской области установят новую въездную композицию
24 декабря 2025  11:34
В Самарской области установят новую въездную композицию
338
Решение принято для организации эффективной работы по достижению целей социально-экономического развития региона и результатов национальных проектов.
23 декабря 2025  21:57
Вячеслав Федорищев внес изменения в распределение обязанностей между своим заместителями
568
Весь список