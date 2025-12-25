Почти 9 000 самарцев не могут сейчас выехать заграницу из-за долгов за воду перед "РКС-Самара"

На сегодняшний день в работе у судебных приставов находится 8 905 исполнительных документов от «РКС-Самара» (ООО «Самарские коммунальные системы») на сумму 140 млн рублей с наложенными ограничениями на выезд за пределы страны. Это самарцы, которые накопили долги за водоснабжение и водоотведение. Они не оплачивали квитанции и теперь не могут выехать заграницу.

Обращаем особое внимание:

- при наличии задолженности свыше 10 000 рублей судебные приставы вправе ограничить выезд заграницу и заблокировать банковские счета и карты;

- имущество должника может быть арестовано и реализовано в счёт погашения долга.

«РКС-Самара» убедительно рекомендует оплачивать водоснабжение и водоотведение вовремя и в полном объёме. Это позволит избежать неприятностей с судебными приставами, отключения канализации или ареста банковских карт и счетов.

Погасите задолженность уже сегодня. Войдите в Новый год без долгов за воду!