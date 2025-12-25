Движение по улице Шостаковича временно ограничат в Самаре 26 декабря

Я нашел ошибку
В Самарской области инвесторам оказывают содействие в режиме «одного окна»
спрос на курьеров на частичную занятость в 2025 году вырос почти в 1,5 раза
Более трех тысяч домашних животных ехали без сопровождения владельцев в поездах КбшЖД за 11 месяцев
Появился график работы РЭО ГИБДД в Самаре в новогодние праздники
На судоверфи «Нефтефлот» в Самаре состоялась передача земснаряда заказчику
В Самарском политехе предложили нетермические способы обработки морсов длительного хранения
Житель Кошкинского района ответит за незаконное хранение свыше 8 кг конопли и умышленный поджог чужого имущества
АвтоВАЗ объявил сроки старта производства кроссовера Lada Azimut
162
В Самаре 26 декабря состоится ряд мероприятий, посвященных 35-летию со дня образования МЧС России. В связи с этим с 07:00 до 14:00 будет ограничено движение транспорта, в том числе средств индивидуальной мобильности по ул. Шостаковича на участке от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской.

Также с 19:00 25 декабря до 14:00 26 декабря на указанном участке будет запрещена остановка и (или) стоянка транспортных средств. 

Обращаем внимание, что 27 декабря ограничения движения на данном участке, как это было заявлено ранее, не планируется. 

Отметим, что городской общественный транспорт проследует по своим обычным маршрутам. Ограничительные меры не касаются также спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ГУ МВД России по Самарской области.

