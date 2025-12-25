В Самарской области инвесторам оказывают содействие в режиме «одного окна»

Правительство Самарской области предоставляет полноценный комплекс мер поддержки для инвесторов, реализующих проекты на территории региона, а также совершенствует и дополняет ряд действующих. Цель такого подхода в работе с компаниями — создавать максимально благоприятные условия для привлечения капитала, стимулировать создание высокотехнологичных производств и новых рабочих мест.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ранее подчеркивал необходимость создания комфортных условий для бизнеса, готового инвестировать в свое развитие, а значит – в развитие Самарской области.

Ключевыми инструментами поддержки являются финансовые механизмы (компенсации, предоставление государственных гарантий для привлечения заемного финансирования и др.), налоговые льготы, инфраструктурные и административные преференции, содействие в рамках специальных режимов (особая экономическая зона «Тольятти», промышленные парки, территории опережающего развития Тольятти и Чапаевска). Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Кроме того, регион постоянно работает по внедрению новых мер поддержки.

В 2025 году разработаны новые преференции в виде инвестиционных налоговых вычетов (ИНВ) для ряда категорий инвесторов. Сегодня ИНВ уже могут воспользоваться: предприятия-участники федерального проекта «Производительность труда»; производители удобрений и азотных соединений; предприятия нефтяной отрасли, которые осуществляют добычу сырой нефти, производство нефтепродуктов, ведут розничную и оптовую торговлю топливом; организации, которые осуществляют финансирование мероприятий государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области».

«Сегодня Самарская область предлагает инвесторам один из самых конкурентоспособных наборов мер поддержки. Мы не просто предоставляем льготы, а выстраиваем долгосрочное партнерство, берем на себя часть рисков и затрат на инфраструктуру. Наша цель — чтобы каждый новый проект реализовывался здесь максимально быстро и эффективно», — отметил врио заместителя председателя Правительства – министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Сопровождением инвесторов в Самарской области занимается Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме «одного окна» готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться по тел. 8 (800) 505-90-36.

Фото – Минэкономразвития Самарской области.