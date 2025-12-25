Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области инвесторам оказывают содействие в режиме «одного окна»
В Самарской области инвесторам оказывают содействие в режиме «одного окна»
спрос на курьеров на частичную занятость в 2025 году вырос почти в 1,5 раза
Спрос на курьеров на частичную занятость в 2025 году вырос почти в 1,5 раза
Более трех тысяч домашних животных ехали без сопровождения владельцев в поездах КбшЖД за 11 месяцев
Более трех тысяч домашних животных ехали без сопровождения владельцев в поездах КбшЖД за 11 месяцев
Появился график работы РЭО ГИБДД в Самаре в новогодние праздники
Появился график работы РЭО ГИБДД в Самаре в новогодние праздники
На судоверфи «Нефтефлот» в Самаре состоялась передача земснаряда заказчику
На судоверфи «Нефтефлот» в Самаре состоялась передача земснаряда заказчику
В Самарском политехе предложили нетермические способы обработки морсов длительного хранения
В Самарском политехе предложили нетермические способы обработки морсов длительного хранения
Житель Кошкинского района ответит за незаконное хранение свыше 8 кг конопли и умышленный поджог чужого имущества
Житель Кошкинского района ответит за незаконное хранение свыше 8 кг конопли и умышленный поджог чужого имущества
АвтоВАЗ объявил сроки старта производства кроссовера Lada Azimut
АвтоВАЗ объявил сроки старта производства кроссовера Lada Azimut
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.44
-0.14
EUR 92.47
-0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области инвесторам оказывают содействие в режиме «одного окна»

56
В Самарской области инвесторам оказывают содействие в режиме «одного окна»

 

Правительство Самарской области предоставляет полноценный комплекс мер поддержки для инвесторов, реализующих проекты на территории региона, а также совершенствует и дополняет ряд действующих. Цель такого подхода в работе с компаниями — создавать максимально благоприятные условия для привлечения капитала, стимулировать создание высокотехнологичных производств и новых рабочих мест.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ранее подчеркивал необходимость создания комфортных условий для бизнеса, готового инвестировать в свое развитие, а значит – в развитие Самарской области.

Ключевыми инструментами поддержки являются финансовые механизмы (компенсации, предоставление государственных гарантий для привлечения заемного финансирования и др.), налоговые льготы, инфраструктурные и административные преференции, содействие в рамках специальных режимов (особая экономическая зона «Тольятти», промышленные парки, территории опережающего развития Тольятти и Чапаевска). Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Кроме того, регион постоянно работает по внедрению новых мер поддержки.

В 2025 году разработаны новые преференции в виде инвестиционных налоговых вычетов (ИНВ) для ряда категорий инвесторов. Сегодня ИНВ уже могут воспользоваться: предприятия-участники федерального проекта «Производительность труда»; производители удобрений и азотных соединений; предприятия нефтяной отрасли, которые осуществляют добычу сырой нефти, производство нефтепродуктов, ведут розничную и оптовую торговлю топливом; организации, которые осуществляют финансирование мероприятий государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области».

«Сегодня Самарская область предлагает инвесторам один из самых конкурентоспособных наборов мер поддержки. Мы не просто предоставляем льготы, а выстраиваем долгосрочное партнерство, берем на себя часть рисков и затрат на инфраструктуру. Наша цель — чтобы каждый новый проект реализовывался здесь максимально быстро и эффективно», — отметил врио заместителя председателя Правительства – министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Сопровождением инвесторов в Самарской области занимается Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме «одного окна» готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться по тел. 8 (800) 505-90-36.

Фото – Минэкономразвития Самарской области.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Движение по улице Шостаковича временно ограничат в Самаре 26 декабря
25 декабря 2025  13:00
Движение по улице Шостаковича временно ограничат в Самаре 26 декабря
155
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
24 декабря 2025  13:39
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
404
Глава города Самары Иван Носков провел встречу с жителями поселка Озерного
24 декабря 2025  12:09
Глава города Самары Иван Носков провел встречу с жителями поселка Озерного
381
В Самарской области установят новую въездную композицию
24 декабря 2025  11:34
В Самарской области установят новую въездную композицию
338
Решение принято для организации эффективной работы по достижению целей социально-экономического развития региона и результатов национальных проектов.
23 декабря 2025  21:57
Вячеслав Федорищев внес изменения в распределение обязанностей между своим заместителями
568
Весь список