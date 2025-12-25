Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти 18-летний водитель сбил 13-летнего подростка и столб
Более 100 елочных базаров работают в Самаре до Нового года
Московский городской суд удовлетворил требования Полины Лурье и постановил выселить Ларису Долину
В Самаре прошли учения добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей накануне Дня спасателя РФ
Форум Волонтеров Победы прошел в Самарской области
Музей Модерна в Самаре приглашает гостей на день рождения
XIX Всероссийский форум «Педагогическая гавань» завершился в Самаре
Санта-Клаус завершил свое 70-е кругосветное путешествие
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Прощание с актером Анатолием Лобоцким завершилось смертью Веры Алентовой

2488
В Театре Маяковского прошла гражданская панихида по народному артисту РФ Анатолию Лобоцкому, которого публика называет русским Аленом Делоном. Актер ушел из жизни после продолжительной болезни. 

Народного любимца не стало 20 декабря. 

На церемонии прощания присутствовала Вера Алентова, с которой Анатолий Лобоцкий не раз снимался, в том числе и в фильме «Зависть богов» Владимира Меньшова. Ей стало плохо, и ее вынесли на носилках из здания театра. Спустя непродолжительное время она умерла. Ей было 83 года, пишет МК. 

В центре внимания
Более 100 елочных базаров работают в Самаре до Нового года
25 декабря 2025  18:45
126
Новогодний «Мороз Экспресс» выехал на улицы Самары
25 декабря 2025  16:56
189
Губернатор Самарской области участвует в заседании Госсовета под председательством Президента России
25 декабря 2025  15:50
201
Грузопассажирская переправа Самара – Рождествено завершает навигацию
25 декабря 2025  15:24
206
Движение по улице Шостаковича временно ограничат в Самаре 26 декабря
25 декабря 2025  13:00
237
