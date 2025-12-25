Прощание с актером Анатолием Лобоцким завершилось смертью Веры Алентовой

В Театре Маяковского прошла гражданская панихида по народному артисту РФ Анатолию Лобоцкому, которого публика называет русским Аленом Делоном. Актер ушел из жизни после продолжительной болезни.

Народного любимца не стало 20 декабря.

На церемонии прощания присутствовала Вера Алентова, с которой Анатолий Лобоцкий не раз снимался, в том числе и в фильме «Зависть богов» Владимира Меньшова. Ей стало плохо, и ее вынесли на носилках из здания театра. Спустя непродолжительное время она умерла. Ей было 83 года, пишет МК.