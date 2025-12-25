Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти 18-летний водитель сбил 13-летнего подростка и столб
Более 100 елочных базаров работают в Самаре до Нового года
Московский городской суд удовлетворил требования Полины Лурье и постановил выселить Ларису Долину
В Самаре прошли учения добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей накануне Дня спасателя РФ
Форум Волонтеров Победы прошел в Самарской области
Музей Модерна в Самаре приглашает гостей на день рождения
XIX Всероссийский форум «Педагогическая гавань» завершился в Самаре
Санта-Клаус завершил свое 70-е кругосветное путешествие
Форум Волонтеров Победы прошел в Самарской области

121
Более 500 самых активных представителей регионального отделения Всероссийского движения «Волонтёры Победы» собрались на региональном форуме «Сохраняя ценности и смыслы». Центральным событием события стало официальное признание: Самарская область по итогам этого года в четвёртый раз подряд заняла первое место в общероссийском рейтинге среди регионов с населением свыше 2 миллионов человек. Этот успех стал ярким итогом юбилейного Года 80-летия Победы, в котором самарские добровольцы провели рекордное количество мероприятий. Движение, которое существует в регионе уже десятилетие, сегодня объединяет более 33 тысяч жителей и представлено во всех 37 муниципалитетах области.

Успех волонтёров был отмечен на самом высоком уровне. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своём канале в МАХ поздравил активистов с заслуженной победой. «В Самарской области волонтеры на системной основе помогают ветеранам Великой Отечественной войны, героям нашего региона, участникам СВО и их семьям, проводят патриотические акции, организуют различные мероприятия. Неоднократно встречался и общался с участниками движения «Волонтеры Победы». Активные, инициативные, искренне любящие родной регион», — подчеркнул глава региона.

Депутат Государственной Думы Ольга Занко в своём обращении дала оценку проведенных мероприятий: «Международный волонтерский корпус 80-летия Победы в Самарской области организовали на высоком уровне».

В рамках форума прошла торжественная церемония подведения итогов деятельности Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы. Были объявлены победители ключевых конкурсов движения. Региональный рейтинг местных отделений возглавили волонтёры Тольятти. Руководитель местного отделения Сергей Табунов поделился: «В юбилейный год мероприятий было в два раза больше. Например, в очередной раз наши ребята победили в конкурсе «Послы Победы» и помогли проводить Парад на Красной площади. В нынешнем году от нас в Москву поехали сразу три человека». Второе место в рейтинге заняла команда из Жигулёвска. Директор местного дома молодёжных организаций Надежда Самойлова рассказала о самой сердечной акции: «Для меня самая трогательная акция — «Огненные картины войны». Ночью 21 июня выкладываем из свечей надпись «Жигулевск помнит» и изображения по теме. Волонтеры участвуют семьями».

Особые благодарности получили и отдельные активисты. Координатору регионального отделения Алисе Жоровой вручили Благодарственное письмо Губернатора Самарской области. «Иногда для счастья ветеранам хватает обычного человеческого внимания. Мы приходим, приносим тортик, пьем чай, а они радуют нас улыбкой и историями. Благодарственное письмо доказывает, что я делаю все не зря. Буду стремиться к новым вершинам», — сказала она.

На форуме было отмечено еще одно достижение самарских добровольцев. В рамках акции «Красная гвоздика» они собрали 700 тысяч рублей, что вывело губернию в топ-10 регионов страны по объёму собранных средств. «Эти средства идут на поддержку наших ветеранов Великой Отечественной войны и других боевых действий», — пояснил член Общественной палаты РФ Павел Покровский.

В торжественной обстановке 13 юных самарцев - победителей олимпиад, спортсменов и активистов — получили свои первые паспорта по программе «Мы — граждане России!». Врио министра молодежной политики Владимир Усов поблагодарил ГУ МВД по области за помощь в организации таких церемоний. «Формально мы можем вручать паспорта несколько раз в год - по государственным праздникам. В нашей губернии делаем это практически каждый месяц», - отметил Усов.

Итоги года подвёл исполнительный директор Самарского регионального отделения «Волонтёров Победы», член Общественной палаты области Сергей Андриянов. «В этом году у нас более 15 тысяч человек вновь активно участвовали в мероприятиях нашего движения. Благодаря партнёрам — Движению Первых, Юнармии, Поисковому движению, Молодой гвардии и другим — удалось организовать масштабные события. Всё это стало возможным только благодаря нашей совместной работе! Первое место нашего регионального отделения во Всероссийском рейтинге подтверждает на федеральном уровне системность, масштаб и профессиональный подход», — резюмировал он.

Форум «Сохраняя ценности и смыслы» был организован при поддержке Фонда президентских грантов и Правительства Самарской области, что подчёркивает высокую оценку вклада волонтёров в сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи.

 

Фото - СамРО ВОД «Волонтёры Победы».

