Более 100 елочных базаров работают в Самаре до Нового года

Всего в разных районах города открыто более 100 торговых точек – жители города могут приобрести там сосны, ели и пихты, а также миниатюрные ели в горшках и украшенные композиции из лапника в корзинах.

Для многих настоящий Новый Год начинается именно с аромата живой ёлки, поэтому с середины декабря елочные базары ждут жителей и гостей нашего города. Продавцы с удовольствием расскажут о тех деревьях, которые предлагают в этом году, и о том, как за ними ухаживать. Призываем горожан доверять только официальным продавцам. Новогодние пышные красавицы должны приносить в дом уют и радость, дарить незабываемые ощущения праздника», – подчеркнула первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова.



Все официальные елочные базары на территории Самары оформлены в едином праздничном стиле и ограждены по периметру деревянным забором. При необходимости продавцы упаковывают деревья в сетку для удобной транспортировки.



«Занимаюсь продажей хвойных деревьев уже более 15 лет, из них пять лет работаем на площади Куйбышева. Предлагаем нашим покупателям свежую хвою – сосны, пихты, привезённые из разных регионов России – Пензенской и Ульяновской области, а также из Екатеринбурга. Большим спросом сейчас пользуется северная ель, которая долго не осыпается и сохраняет аромат, – рассказал продавец елочного базара на площади Куйбышева Азат Абдуллаев. – Цены в этом сезоне варьируются: например, обычная сосна или ель – от 1 до 5 тысяч рублей, пихта – от 1,5 до 2,5 тысяч, деревья покрупнее могут стоить до 10 тысяч рублей».



До 30 декабря елочные базары работают с 08:00 до 22:00, а 31 декабря – с 08:00 до 12:00.



После закрытия точек предприниматели обязаны полностью демонтировать торговые конструкции, убрать территорию и вывезти остатки нераспроданных елок.