Новогодний «Мороз Экспресс» выехал на улицы Самары

24 декабря в Самаре в свой первый рейс по улицам города вышел новогодний «Мороз Экспресс». Красный празднично оформленный автобус перевозит новогоднюю творческую бригаду – Дедов Морозов, Снегурочку, их помощников снеговиков, оленей и ёлку, которые создают праздничное настроение на остановках общественного транспорта.

Бригада «Мороз Экспресса» с артистами уличного театра «Пластилиновый дождь» делает остановки на своем пути и на каждой дарит детям и взрослым анимационную программу с песнями, танцами и загадками, конкурсами и подарками.

Отметим, что сегодня «Мороз Экспресс» начнет свое движение от Железнодорожного вокзала и проследует до проспекта Кирова через Парк Щорса, Московское шоссе и улицу Стара-Загора. Украшенный новогодний автобус можно будет увидеть на улицах города с 17:00 до 20:00.

Фото горадминистрации