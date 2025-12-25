Грузопассажирская переправа Самара – Рождествено завершает навигацию

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области информирует об окончании навигации 2025 года для грузопассажирской паромной переправы «г. Самара (Октябрьский спуск) – Рождествено». Причиной закрытия переправы стали установившиеся устойчивые морозы и быстрый процесс ледостава на реке Волга и в Рождественской воложке, что делает дальнейшую безопасную эксплуатацию парома невозможной.

Заключительные рейсы по маршруту состоятся 26 декабря 2025 года по следующему графику:

• 07:40 – отправление теплохода «Окский-35» из села Рождествено в сторону Самары.

• 09:00 – отправление теплохода «Окский-35» от Октябрьского спуска в сторону села Рождествено.

• 11:40 – отправление теплохода «Окский-35» из села Рождествено в сторону Самары.

После выполнения этих рейсов судно будет поставлено на плановый зимний отстой, а переправа официально закроется до следующей навигации.

«Принятие решения о завершении навигации – это, в первую очередь, вопрос безопасности людей, — отметил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов. — Мы ведём постоянный мониторинг ледовой обстановки, и текущие погодные условия диктуют необходимость закрыть паромное сообщение. Одновременно все службы переведены в режим готовности для оперативного запуска альтернативных видов сообщения с селом Рождествено».

Для обеспечения транспортной доступности села в зимний период министерством транспорта утвержден комплексный план, который включает два этапа:

1. Открытие автозимника. После достаточного промерзания грунта будет организована временная автомобильная дорога по маршруту «с. Шелехметь – урочище «Белые домики». Дорожные службы уже ведут активную подготовку трассы, включая расчистку от снега для ускорения промерзания и формирования надежного ледово-грунтового основания.

2. Запуск пассажирских судов на воздушной подушке (СВП). С момента становления устойчивого и безопасного ледового покрова начнутся регулярные пассажирские рейсы по маршруту Самара – Рождествено на судах на воздушной подушке.

На период между закрытием паромной переправы и открытием зимних маршрутов пассажирское сообщение с селом Рождествено осуществляется теплоходом «ОМ-142», который выполняет рейсы в сопровождении буксира-ледокола «Портовый-13».

Даты открытия автозимника и начала работы СВП будут объявлены дополнительно, по мере готовности инфраструктуры и формирования безопасных природных условий. Актуальная информация будет оперативно публиковаться на официальных ресурсах министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.