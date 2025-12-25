Я нашел ошибку
Главные новости:
Прощание с актером Анатолием Лобоцким завершилось смертью Веры Алентовой
В Самаре открывается городской зимний фестиваль «Сказки по-Волжски»
Губернатор Самарской области участвует в заседании Госсовета под председательством Президента России
Жилой дом горел в Красноармейском районе
Грузопассажирская переправа Самара – Рождествено завершает навигацию
Новые подходы и традиционные меры: на заседании Общественного совета при министерстве труда подвели итоги работы
В Самарской области инвесторам оказывают содействие в режиме «одного окна»
спрос на курьеров на частичную занятость в 2025 году вырос почти в 1,5 раза
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Весь список
98
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области информирует об окончании навигации 2025 года для грузопассажирской паромной переправы «г. Самара (Октябрьский спуск) – Рождествено». Причиной закрытия переправы стали установившиеся устойчивые морозы и быстрый процесс ледостава на реке Волга и в Рождественской воложке, что делает дальнейшую безопасную эксплуатацию парома невозможной.

Заключительные рейсы по маршруту состоятся 26 декабря 2025 года по следующему графику:

• 07:40 – отправление теплохода «Окский-35» из села Рождествено в сторону Самары.

• 09:00 – отправление теплохода «Окский-35» от Октябрьского спуска в сторону села Рождествено.

• 11:40 – отправление теплохода «Окский-35» из села Рождествено в сторону Самары.

После выполнения этих рейсов судно будет поставлено на плановый зимний отстой, а переправа официально закроется до следующей навигации.

«Принятие решения о завершении навигации – это, в первую очередь, вопрос безопасности людей, — отметил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов. — Мы ведём постоянный мониторинг ледовой обстановки, и текущие погодные условия диктуют необходимость закрыть паромное сообщение. Одновременно все службы переведены в режим готовности для оперативного запуска альтернативных видов сообщения с селом Рождествено».

Для обеспечения транспортной доступности села в зимний период министерством транспорта утвержден комплексный план, который включает два этапа:

1. Открытие автозимника. После достаточного промерзания грунта будет организована временная автомобильная дорога по маршруту «с. Шелехметь – урочище «Белые домики». Дорожные службы уже ведут активную подготовку трассы, включая расчистку от снега для ускорения промерзания и формирования надежного ледово-грунтового основания.

2. Запуск пассажирских судов на воздушной подушке (СВП). С момента становления устойчивого и безопасного ледового покрова начнутся регулярные пассажирские рейсы по маршруту Самара – Рождествено на судах на воздушной подушке.

На период между закрытием паромной переправы и открытием зимних маршрутов пассажирское сообщение с селом Рождествено осуществляется теплоходом «ОМ-142», который выполняет рейсы в сопровождении буксира-ледокола «Портовый-13».

Даты открытия автозимника и начала работы СВП будут объявлены дополнительно, по мере готовности инфраструктуры и формирования безопасных природных условий. Актуальная информация будет оперативно публиковаться на официальных ресурсах министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Теги: В центре внимания

В центре внимания
Губернатор Самарской области участвует в заседании Госсовета под председательством Президента России
25 декабря 2025  15:50
Губернатор Самарской области участвует в заседании Госсовета под председательством Президента России
65
Грузопассажирская переправа Самара – Рождествено завершает навигацию
25 декабря 2025  15:24
Грузопассажирская переправа Самара – Рождествено завершает навигацию
96
Движение по улице Шостаковича временно ограничат в Самаре 26 декабря
25 декабря 2025  13:00
Движение по улице Шостаковича временно ограничат в Самаре 26 декабря
176
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
24 декабря 2025  13:39
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
409
Глава города Самары Иван Носков провел встречу с жителями поселка Озерного
24 декабря 2025  12:09
Глава города Самары Иван Носков провел встречу с жителями поселка Озерного
387
Весь список