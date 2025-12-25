От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. Днем 25.12.2025 местами в Самарской области ожидается усиление южного ветра, порывы 15-18 м/с, слабая метель».

МЧС России напоминает автолюбителям:

избегай внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений;

не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

не приближайся к водителю «ведущей» машины, потому что он может внезапно затормозить, остановиться или свернуть, увеличив скорость.

пешеходам:

передвигайся осторожно, наступая на всю подошву;

выходи из дома заблаговременно, не торопись;

подбери нескользящую обувь или используй специальные противоскользящие приспособления.

Во избежание переохлаждения одевайтесь теплее!