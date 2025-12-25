Музей Модерна в Самаре приглашает гостей на день рождения

Сегодня, 25 декабря в 19:00, Музей Модерна приглашает самарцев и гостей города на свой день рождения.

Сотрудники музея подведут итоги 2025 года и представят планы развития на будущее. Для гостей будет открыт доступ к действующим выставкам – «На велосипеде в космос» и «Конфетный этикет».

В 20:00 начнется праздничный концерт с участием артистов ансамбля «Самарская камерата». В музыкальной программе прозвучат также произведения Иоганна Штрауса и Исаака Дунаевского, чьи юбилеи отмечаются в этом году. Завершит вечер блок новогодних музыкальных композиций

Праздничный вечер продлится до 21:00. Вход свободный.

12+