В Тольятти 18-летний водитель сбил 13-летнего подростка и столб
Более 100 елочных базаров работают в Самаре до Нового года
Московский городской суд удовлетворил требования Полины Лурье и постановил выселить Ларису Долину
В Самаре прошли учения добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей накануне Дня спасателя РФ
Форум Волонтеров Победы прошел в Самарской области
Музей Модерна в Самаре приглашает гостей на день рождения
XIX Всероссийский форум «Педагогическая гавань» завершился в Самаре
Санта-Клаус завершил свое 70-е кругосветное путешествие
Музей Модерна в Самаре приглашает гостей на день рождения

Музей Модерна в Самаре приглашает гостей на день рождения

Сегодня, 25 декабря в 19:00, Музей Модерна приглашает самарцев и гостей города на свой день рождения.

Сотрудники музея подведут итоги 2025 года и представят планы развития на будущее. Для гостей будет открыт доступ к действующим выставкам – «На велосипеде в космос» и «Конфетный этикет».

 В 20:00 начнется праздничный концерт с участием артистов ансамбля «Самарская камерата». В музыкальной программе прозвучат также произведения Иоганна Штрауса и Исаака Дунаевского, чьи юбилеи отмечаются в этом году. Завершит вечер блок новогодних музыкальных композиций 

 Праздничный вечер продлится до 21:00. Вход свободный.

12+

