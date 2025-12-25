В Самаре прошли учения добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей накануне Дня спасателя РФ

Под руководством опытных инструкторов они осваивали работу со специализированным гидравлическим инструментом – важнейшим оборудованием при проведении спасательных операций.

Студентам-добровольцам рассказали о повседневной работе спасателей и показали документальный фильм с кадрами реальных чрезвычайных ситуаций. Центральным элементом тренировки стала отработка операции по извлечению условного пострадавшего из-под бетонной конструкции. Волонтеры осваивали подъем плиты с использованием гидравлики, установку страховочных опор и безопасное перемещение пострадавшего на твердую поверхность.

Отметим, что в настоящее время в МКУ «Поисково-спасательный отряд» г.о. Самара требуются молодые люди старше 18 лет на должность спасателя. Приветствуется наличие спортивных разрядов и различных специальностей. Среди основных задач – проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ. По всем вопросам можно обращаться в МКУ «ПСО г.о. Самара» (ул. Ставропольская, 88), тел. 930-79-31, e-mail: pso01@mail.ru.