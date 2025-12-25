Московский городской суд удовлетворил требования Полины Лурье и постановил выселить Ларису Долину

Московский городской суд удовлетворил требования Полины Лурье и постановил выселить певицу Ларису Долину из пятикомнатной квартиры в районе Хамовники. Об этом 25 декабря сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Право пользования квартирой певицей, ее дочкой и внучкой прекращено. В случае если Долина добровольно не освободит жилье в этот же день, ее принудительно выселят судебные приставы.

Ни Долина, ни Лурье на судебное заседание не явились. Ранее адвокат девушки Светлана Свириденко сообщила, что певица продолжает оставаться в проданной квартире. Комментируя происходящее журналистам, адвокат певицы заявила, что та готова выселиться в срок до 10 января.

Ранее в этот день адвокат Лурье сообщила, что Долина попросила Лурье разрешить ей пожить еще несколько месяцев в квартире в Хамовниках. Отмечалось, что певица попросила больше времени, поскольку не успевает собрать вещи. В свою очередь, адвокат Лурье заявила, что ее клиентка не намерена разрешать артистке жить в ней после решения суда о выселении.

Верховный суд РФ 16 декабря признал право собственности спорной квартиры Долиной за Полиной Лурье. Уточнялось, что инстанция также постановила отменить все решения нижестоящих судов по делу о продаже квартиры артистки.