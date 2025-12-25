Я нашел ошибку
В Тольятти 18-летний водитель сбил 13-летнего подростка и столб
Более 100 елочных базаров работают в Самаре до Нового года
Московский городской суд удовлетворил требования Полины Лурье и постановил выселить Ларису Долину
В Самаре прошли учения добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей накануне Дня спасателя РФ
Форум Волонтеров Победы прошел в Самарской области
Музей Модерна в Самаре приглашает гостей на день рождения
XIX Всероссийский форум «Педагогическая гавань» завершился в Самаре
Санта-Клаус завершил свое 70-е кругосветное путешествие
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Московский городской суд удовлетворил требования Полины Лурье и постановил выселить Ларису Долину

Московский городской суд удовлетворил требования Полины Лурье и постановил выселить певицу Ларису Долину из пятикомнатной квартиры в районе Хамовники. Об этом 25 декабря сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Право пользования квартирой певицей, ее дочкой и внучкой прекращено. В случае если Долина добровольно не освободит жилье в этот же день, ее принудительно выселят судебные приставы.

Ни Долина, ни Лурье на судебное заседание не явились. Ранее адвокат девушки Светлана Свириденко сообщила, что певица продолжает оставаться в проданной квартире. Комментируя происходящее журналистам, адвокат певицы заявила, что та готова выселиться в срок до 10 января.

Ранее в этот день адвокат Лурье сообщила, что Долина попросила Лурье разрешить ей пожить еще несколько месяцев в квартире в Хамовниках. Отмечалось, что певица попросила больше времени, поскольку не успевает собрать вещи. В свою очередь, адвокат Лурье заявила, что ее клиентка не намерена разрешать артистке жить в ней после решения суда о выселении.

Верховный суд РФ 16 декабря признал право собственности спорной квартиры Долиной за Полиной Лурье. Уточнялось, что инстанция также постановила отменить все решения нижестоящих судов по делу о продаже квартиры артистки.

Более 100 елочных базаров работают в Самаре до Нового года
25 декабря 2025  18:45
Новогодний «Мороз Экспресс» выехал на улицы Самары
25 декабря 2025  16:56
Губернатор Самарской области участвует в заседании Госсовета под председательством Президента России
25 декабря 2025  15:50
Грузопассажирская переправа Самара – Рождествено завершает навигацию
25 декабря 2025  15:24
Движение по улице Шостаковича временно ограничат в Самаре 26 декабря
25 декабря 2025  13:00
