XIX Всероссийский форум «Педагогическая гавань» завершился в Самаре

Мероприятие собрало около 150 педагогов, методистов и руководителей образовательных организаций из 32 регионов России.

В рамках форума для участников состоялось более 40 мастер-классов от победителей и финалистов всероссийских конкурсов «Учитель года», «Флагманы образования», «Урок истории: традиции и новации», а также открытые уроки по различным предметам, панельные дискуссии и круглые столы по темам цифровизации, воспитания, мотивации учащихся и поддержки педагогов, творческие и культурные мероприятия, включая камерный вечер с актёрами театра «Грань» и благотворительный творческий вечер Светланы Ильиной «Наша сила — в единстве», посвященный завершению Года защитника Отечества.