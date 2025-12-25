Санта-Клаус завершил свое 70-е кругосветное путешествие 25 декабря — в день, когда католики и протестанты отмечают Рождество. Об этом сообщило объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

«Экипажи [NORAD] продолжают наблюдение, пока Санта направляется домой», — указано в сообщении на странице ведомства в соцсети Х (бывш. Twitter).

Последним пунктом, который посетил Санта, стал Анкоридж — самый крупный город штата Аляска. Согласно сайту NORAD, на котором отслеживаются передвижения персонажа, Санта за время своего путешествия доставил около 8,2 млрд подарков.

NORAD публикует данные о маршруте Санта-Клауса на своем официа

Фото pxhere.com