Путин призвал к справедливому решению спора маркетплейсов и банков

Президент России Владимир Путин на встрече с бизнесом призвал к справедливому решению спора между маркетплейсами и банками. Об этом 25 декабря сообщил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«Президент призвал дружить, искать справедливые решения на основе справедливой же конкуренции. И глава Центрального банка [Эльвира Набиуллина] подтвердила, что она тоже выступает за то, чтобы найти баланс интересов», — сказал Шохин в беседе с ТАСС.

По словам Набиуллиной, для маркетплейсов важно сохранить их конкурентные преимущества в других областях.