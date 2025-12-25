Готовность станции метро «Театральная» в Самаре превысила 79%

В Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная». Общая готовность объекта сейчас составляет более 79%, работы идут в плановом режиме, пишет Самара-МК.

Как сообщил врио министра строительства Самарской области Александр Фомин, подрядчик приступил к устройству жесткого основания под верхнее строение пути. Укладку рельсов планируют начать в начале февраля, завершить работы в обоих тоннелях — к началу лета.

В середине января на объекте закончат монолитные работы в тоннеле. После этого начнётся обратная засыпка и освобождение открытых участков, чтобы передать их департаменту городского хозяйства. Это позволит приступить к восстановлению трамвайных путей и возобновить движение по улицам Ново-Садовой и Полевой.

По словам Фомина, все основные материалы уже закуплены, дефицита и технических сложностей нет. Строительство ведётся с расчётом на ввод станции в эксплуатацию в 2027 году.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал, что финансовые вопросы по объекту полностью решены. После открытия «Театральной», по оценке главы региона, пассажиропоток в метро может вырасти на 15–20%.