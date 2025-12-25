В Самаре в новогоднюю ночь продлят работу ряда трамвайных и автобусных маршрутов

Для удобства жителей и гостей Самары в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, в областной столице до 03:00 будет продлена работа трех трамвайных и одиннадцати автобусных маршрутов:

- трамваи маршрутов №№ 3 (Пионерская – Юнгородок), 20 (Пионерская – Северное трамвайное депо) и 22 (Пионерская – 15-й микрорайон);

- автобусы маршрутов №№ 1, 24, 26, 34, 37, 41, 50, 67, 70, 75 и 91.

Отметим, что автобусы маршрутов № 24, 34 и 91 в связи с мероприятиями, которые будут проходить в новогоднюю ночь на площади Куйбышева, будут следовать по скорректированной схеме:

- № 24 – по обычному маршруту, далее по ул. Полевой, Галактионовской, Ульяновской, Самарской, Льва Толстого, Куйбышева в обе стороны;

- № 34 – по обычному маршруту, далее по ул. Красноармейской, Самарской, Льва Толстого, Фрунзе в обе стороны;

- № 91 – по обычному маршруту, далее по ул. Ново-Садовой, Полевой, Галактионовской, Ульяновской, Самарской, Льва Толстого, Куйбышева в обе стороны.