Спортивные итоги 2025 года подвели в Самаре

23 декабря в Самаре состоялась торжественная церемония подведения спортивных итогов 2025 года.

По итогам 2025 года за активное участие в спортивной жизни города Самары награждены более 40 спортсменов, добившихся наибольших успехов. Это представители спортивных школ олимпийского резерва № 1 имени А.Н. Косырева, № 2, № 3 им. ЗМС СССР В.А. Шишова, № 5, № 6, № 8, № 11 им. В.В. Ольховского, № 12, № 13 им. О.Д. Артешиной, № 14, № 15, № 17; спортивных школ № 4 «Аврора», № 7, № 9, № 10, № 16, № 18, «Ладья», «Саксор», «Чайка».

За активное участие в спортивной жизни города Самары благодарственными письмами и памятными подарками награждены тренеры по теннису, легкой атлетике, художественной и спортивной гимнастике, рукопашному бою, тхэквондо, греко-римской борьбе, спортивной и фитнес-аэробике, плаванию, футболу, синхронному катанию на коньках, сумо, дзюдо, баскетболу, акробатическому рок-н-роллу, велоспорту, киокусинкай, вольной борьбе, фехтованию, каратэ, шахматам, спортивному ориентированию, радиоспорту.