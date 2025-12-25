Я нашел ошибку
В Тольятти 18-летний водитель сбил 13-летнего подростка и столб
Более 100 елочных базаров работают в Самаре до Нового года
Московский городской суд удовлетворил требования Полины Лурье и постановил выселить Ларису Долину
В Самаре прошли учения добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей накануне Дня спасателя РФ
Форум Волонтеров Победы прошел в Самарской области
Музей Модерна в Самаре приглашает гостей на день рождения
XIX Всероссийский форум «Педагогическая гавань» завершился в Самаре
Санта-Клаус завершил свое 70-е кругосветное путешествие
Спортивные итоги 2025 года подвели в Самаре

163
Спортивные итоги 2025 года подвели в Самаре

23 декабря в Самаре состоялась торжественная церемония подведения спортивных итогов 2025 года. 

 По итогам 2025 года за активное участие в спортивной жизни города Самары награждены более 40 спортсменов, добившихся наибольших успехов. Это представители спортивных школ олимпийского резерва № 1 имени А.Н. Косырева, № 2, № 3 им. ЗМС СССР В.А. Шишова, № 5, № 6, № 8, № 11 им. В.В. Ольховского, № 12, № 13 им. О.Д. Артешиной, № 14, № 15, № 17; спортивных школ № 4 «Аврора», № 7, № 9, № 10, № 16, № 18, «Ладья», «Саксор», «Чайка». 

За активное участие в спортивной жизни города Самары благодарственными письмами и памятными подарками награждены тренеры по теннису, легкой атлетике, художественной и спортивной гимнастике, рукопашному бою, тхэквондо, греко-римской борьбе, спортивной и фитнес-аэробике, плаванию, футболу, синхронному катанию на коньках, сумо, дзюдо, баскетболу, акробатическому рок-н-роллу, велоспорту, киокусинкай, вольной борьбе, фехтованию, каратэ, шахматам, спортивному ориентированию, радиоспорту.

В центре внимания
Более 100 елочных базаров работают в Самаре до Нового года
25 декабря 2025  18:45
25 декабря 2025  18:45
108
Новогодний «Мороз Экспресс» выехал на улицы Самары
25 декабря 2025  16:56
25 декабря 2025  16:56
Новогодний «Мороз Экспресс» выехал на улицы Самары
179
Губернатор Самарской области участвует в заседании Госсовета под председательством Президента России
25 декабря 2025  15:50
25 декабря 2025  15:50
Губернатор Самарской области участвует в заседании Госсовета под председательством Президента России
192
Грузопассажирская переправа Самара – Рождествено завершает навигацию
25 декабря 2025  15:24
25 декабря 2025  15:24
Грузопассажирская переправа Самара – Рождествено завершает навигацию
197
Движение по улице Шостаковича временно ограничат в Самаре 26 декабря
25 декабря 2025  13:00
25 декабря 2025  13:00
Движение по улице Шостаковича временно ограничат в Самаре 26 декабря
232
