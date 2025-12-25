В Госдуме рассказали об изменениях правил возврата товаров

С 1 января в России изменятся кассовые чеки, а с 1 февраля - правила возврата товаров. Подробности о новшествах в торговой сфере рассказал в комментарии "РГ" член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция "Единая Россия").

С 1 января 2026 года часть продавцов, которые торгуют на рынках, ярмарках и выставках и раньше работали с кассой в упрощенном режиме, перейдет на общий формат. Как пояснил Говырин, в чеке нужно будет печатать товарные строки с наименованием и количеством по каждой позиции. "Поэтому чек станет длиннее, а в магазине появится обязанность вести номенклатуру и единицы измерения, - отметил он. - Для покупателя это меняет бытовую вещь на практический инструмент: возврат проще привязать к конкретной позиции, а спор меньше превращается в разговор про "сумму на бумажке".

Депутат напомнил, что возврат после покупки оформляется отдельным кассовым чеком возврата, где повторяются позиции из исходной продажи, а деньги возвращают тем способом, которым их получили. Поэтому, согласно его объяснению, важна любая фиксация оплаты и самой покупки: бумажный чек, электронный чек, выписка по карте, переписка с продавцом.

На этом фоне с 1 февраля 2026 года должны заработать принятые Госдумой поправки к Закону РФ "О защите прав потребителей", которые понижают размер возможных взысканий с продавца в суде и делают процесс более зависимым от деталей. "Штраф в 50% от присужденной суммы суд сможет не взыскивать, если продавец докажет, что задержка возникла из‑за действий покупателя, - пояснил Говырин, - например из‑за уклонения от передачи товара на проверку, либо из‑за нарушений со стороны контрагентов продавца, а при урегулировании через медиацию штраф также снимается при исполнении соглашения".

Парламентарий отметил, что неустойку за просрочку требований ограничивают суммой, уплаченной за товар, вдобавок суд получит прямое право снижать выплаты с учетом соразмерности. При этом для технически сложных товаров меняется расчет цены аналога при возврате: в оценку закладывают износ и год выпуска, поэтому возрастет роль экспертиз и актов осмотра.

Параллельно вводится запрет уступать третьим лицам право требовать штраф и неустойку до вступления решения суда в силу. Это, по словам Говырина, сужает схемы, когда требование выкупают и ведут дело вместо потребителя. "В такой конструкции чек и бумажная рутина решают: сдача товара на проверку через акт, фиксация дат, уведомления и подтверждения получения становятся главной страховкой в конфликте", - резюмировал он.