в Самаре маленькие пациенты клиник Самарского медуниверситета окунулись в настоящую новогоднюю сказку
Больше половины россиян сохранили советские игрушки.
Михаил Мурашко призвал отказаться от алкоголя на Новый год
В Самаре провели третью «Ёлку желаний» для детей из семей участников СВО
Губернатор Самарской области принял участие в заседании Госсовета под председательством Президента
В Самаре при пожаре на пр. Кирова погиб один человек, четверо пострадали
В Самаре горел киоск с шаурмой
"Почта России" приостановила доставку по земле в пять стран
Новогоднее представление показали в самарском цирке для особых детей

Новогоднее представление показали в самарском цирке для особых детей

Около двух тысяч ребят из всех городов и районов Самарской области стали гостями новогоднего представления в самарском цирке. По традиции в канун Нового года министерство социально-демографической и семейной политики региона пригласило на яркое шоу детей, нуждающихся в особой заботе государства.

В зале присутствовали дети из многодетных и малообеспеченных семей, с ограниченными возможностями здоровья, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, дети участников СВО, сироты и оставшиеся без попечения родителей. Также среди гостей были дети из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья.

Маленькие зрители увидели красочное шоу «Королевский цирк» Гии Эрадзе — увлекательное путешествие в мир красоты, грации, отваги, ловкости и невероятных человеческих возможностей.

«Цирковое шоу выбрано не случайно. Мы убеждены, что именно это представление способно принести радость и яркие впечатления, необходимые детям, которые в силу жизненных обстоятельств нуждаются в особой заботе и внимании, — говорит Александр Хоровинников, представитель министерства. — Новогодние праздники — это время чудес и надежд. Мы надеемся, что такое представление приятно удивит ребят, оставит в их сердцах тёплые воспоминания и веру в добро».

«Мы ждали этого представления, хотя и не в первый раз были в цирке. На Новый год всегда веришь в чудо, и это необыкновенное случилось», — поделилась впечатлениями Ирина из Чапаевской школы-интерната.

«Я хотела увидеть разных зверей и всякие чудеса», — рассказала маленькая Алина из Самары, которая впервые пришла с мамой на новогоднее представление в цирк.

Завершился праздник, как и положено, подарками — все дети получили сладкие наборы от губернатора Самарской области.

Фото - министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области.

