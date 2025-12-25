Михаил Мурашко призвал отказаться от алкоголя на Новый год

Во время празднования Нового года нужно отказаться от алкоголя, не переедать во время застолья и контролировать артериальное давление, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Главное не переедать, и второе - минимизировать алкоголь до совершенно минимального значения ... контролировать артериальное давление. Особенно те люди, у которых помимо высоких цифр артериального давления есть нарушения ритма - для них алкоголь вообще не очень полезен", - сказал Мурашко журналисту Life Александру Юнашеву.

Он отметил, что именно поэтому врачи наблюдают на новогодних праздниках очень большое количество людей с такими заболеваниями.

"После употребления даже небольших доз алкоголя поступают в больницы, часто бывает даже фатально", - добавил министр.