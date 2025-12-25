Я нашел ошибку
в Самаре маленькие пациенты клиник Самарского медуниверситета окунулись в настоящую новогоднюю сказку
Больше половины россиян сохранили советские игрушки.
Михаил Мурашко призвал отказаться от алкоголя на Новый год
В Самаре провели третью «Ёлку желаний» для детей из семей участников СВО
Губернатор Самарской области принял участие в заседании Госсовета под председательством Президента
В Самаре при пожаре на пр. Кирова погиб один человек, четверо пострадали
В Самаре горел киоск с шаурмой
"Почта России" приостановила доставку по земле в пять стран
Во время празднования Нового года нужно отказаться от алкоголя, не переедать во время застолья и контролировать артериальное давление, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Главное не переедать, и второе - минимизировать алкоголь до совершенно минимального значения ... контролировать артериальное давление. Особенно те люди, у которых помимо высоких цифр артериального давления есть нарушения ритма - для них алкоголь вообще не очень полезен", - сказал Мурашко журналисту Life Александру Юнашеву.

Он отметил, что именно поэтому врачи наблюдают на новогодних праздниках очень большое количество людей с такими заболеваниями.

"После употребления даже небольших доз алкоголя поступают в больницы, часто бывает даже фатально", - добавил министр.

