Я нашел ошибку
Главные новости:
в Самаре маленькие пациенты клиник Самарского медуниверситета окунулись в настоящую новогоднюю сказку
В Самаре маленькие пациенты клиник Самарского медуниверситета окунулись в настоящую новогоднюю сказку
Больше половины россиян сохранили советские игрушки.
Больше половины россиян сохранили советские игрушки
Михаил Мурашко призвал отказаться от алкоголя на Новый год
Михаил Мурашко призвал отказаться от алкоголя на Новый год
В Самаре провели третью «Ёлку желаний» для детей из семей участников СВО
В Самаре провели третью «Ёлку желаний» для детей из семей участников СВО
Губернатор Самарской области принял участие в заседании Госсовета под председательством Президента
Губернатор Самарской области принял участие в заседании Госсовета под председательством Президента
В Самаре при пожаре на пр. Кирова погиб один человек, четверо пострадали
В Самаре при пожаре на пр. Кирова погиб один человек, четверо пострадали
В Самаре горел киоск с шаурмой
В Самаре горел киоск с шаурмой
"Почта России" приостановила доставку по земле в пять стран
"Почта России" приостановила доставку по земле в пять стран
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.44
-0.14
EUR 92.47
-0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Больше половины россиян сохранили советские игрушки

122
Больше половины россиян сохранили советские игрушки.

Более 60% опрошенных россиян сохранили у себя советские игрушки XX века: 19% оформляют новогоднее дерево исключительно в «старинных» мотивах, а у 45% присутствуют и игрушки позднего периода, и украшения XX века. Таковы результаты опроса, проведенного Национальной системой платежных карт (есть у «Газеты.Ru»).

При этом 24% наряжают елку только современными игрушками. Также 3% выбирают для декора не традиционные украшения, а что-то иное, а 9% и вовсе не наряжают елку.

Среди тех, кто отдает предпочтение украшениям XX века, большинство (86%) получили их по наследству. Еще 6% покупали в специализированных местах продажи винтажных товаров, а 13% — в магазинах. Кроме того, 8% отметили, что получили такие игрушки в подарок от кого-либо.

27% россиян, имеющих елочные украшения, покупают новые каждый год. Еще 29% обновляют новогодние игрушки раз в два-три года, 37% прибегают к таким покупкам только при необходимости, а 7% не обновляют их совсем.

«Чаще всего покупатели обращают внимание на дизайн, цену, качество при выборе елочных игрушек. Чуть реже выбор конкретной игрушки зависит от цветовой гаммы, материала или тематики. Как правило, бренд или страна-производитель не играют роли при выборе, выбирают скорее за оригинальность», — отметила руководитель центра маркетинговых исследований НСПК Анастасия Борисова.

Что касается стилистики новогоднего оформления, 42% отдают предпочтение смешанной стилистике, 26% — старинной и советской эстетике (используя игрушки XX века или дождик), а еще 25% — классике и традиционным вариантам оформления (например, в красно-золотой цветовой гамме). При этом 18% выбирают минимализм и однотонные украшения. Кроме того, 10% поделились, что стараются менять стилистику оформления из года в год.

В опросе приняли участие 2 тыс. россиян.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарцы составили рейтинг худших новогодних подарков
25 декабря 2025, 12:41
Самарцы составили рейтинг худших новогодних подарков
Женщины не любят получать в подарок дешевую косметику и парфюмерию, кухонные принадлежности, сувениры и игрушки. Общество
251
каждый третий житель Самары будет дарить на Новый год технику
25 декабря 2025, 11:40
Каждый третий житель Самары будет дарить на Новый год технику
Выбирать подарки каждый пятый опрошенный будет из техники российского производства. В среднем потратить на такой презент респонденты планируют 18 000 рублей.  Общество
268
50% зумеров планируют подработку на новогодних праздниках
25 декабря 2025, 10:39
50% зумеров планируют подработку на новогодних праздниках
При этом большая часть молодежи уже определилась с форматом: 19% выбрали подработку на основном месте работы. Общество
247
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Губернатор Самарской области принял участие в заседании Госсовета под председательством Президента
25 декабря 2025  21:37
Губернатор Самарской области принял участие в заседании Госсовета под председательством Президента
147
С 1 января региональные маршруты Самарской области переходят на регулируемый тариф
25 декабря 2025  19:54
С 1 января региональные маршруты Самарской области переходят на регулируемый тариф
188
Более 100 елочных базаров работают в Самаре до Нового года
25 декабря 2025  18:45
Более 100 елочных базаров работают в Самаре до Нового года
214
Новогодний «Мороз Экспресс» выехал на улицы Самары
25 декабря 2025  16:56
Новогодний «Мороз Экспресс» выехал на улицы Самары
248
Губернатор Самарской области участвует в заседании Госсовета под председательством Президента России
25 декабря 2025  15:50
Губернатор Самарской области участвует в заседании Госсовета под председательством Президента России
254
Весь список