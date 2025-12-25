Я нашел ошибку
в Самаре маленькие пациенты клиник Самарского медуниверситета окунулись в настоящую новогоднюю сказку
Больше половины россиян сохранили советские игрушки.
Михаил Мурашко призвал отказаться от алкоголя на Новый год
В Самаре провели третью «Ёлку желаний» для детей из семей участников СВО
Губернатор Самарской области принял участие в заседании Госсовета под председательством Президента
В Самаре при пожаре на пр. Кирова погиб один человек, четверо пострадали
В Самаре горел киоск с шаурмой
"Почта России" приостановила доставку по земле в пять стран
В Самаре маленькие пациенты клиник Самарского медуниверситета окунулись в настоящую новогоднюю сказку

24 декабря в Самаре маленькие пациенты клиник Самарского медуниверситета окунулись в настоящую новогоднюю сказку.

Это доброе приключение стало возможным благодаря совместным усилиям сотрудников МЧС России и активистов партии «Единая Россия».

Ведь именно в преддверии Нового года так важно подарить ощущение чуда тем, кто проводит праздничные дни в больничных стенах.

Спасатели, прибывшие на пожарной машине в образах Деда Мороза и Снегурочки, поздравили ребят с наступающими праздниками. Они привезли с собой атмосферу волшебства и вручили сладкие подарки прямо в палаты.

Особый восторг у малышей вызвали еще девять Дедов Морозов, которые спустились к ним прямо с крыши!

