24 декабря в Самаре маленькие пациенты клиник Самарского медуниверситета окунулись в настоящую новогоднюю сказку.

Это доброе приключение стало возможным благодаря совместным усилиям сотрудников МЧС России и активистов партии «Единая Россия».

Ведь именно в преддверии Нового года так важно подарить ощущение чуда тем, кто проводит праздничные дни в больничных стенах.

Спасатели, прибывшие на пожарной машине в образах Деда Мороза и Снегурочки, поздравили ребят с наступающими праздниками. Они привезли с собой атмосферу волшебства и вручили сладкие подарки прямо в палаты.

Особый восторг у малышей вызвали еще девять Дедов Морозов, которые спустились к ним прямо с крыши!

Фото облМЧС